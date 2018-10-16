Гражданин Китая, угрожавший посетителям ресторана депутатом, арестован

15 октября текущего года в социальной сети Facebook был опубликован видеоролик, где гражданин КНР, находясь в кафе, грубо себя вел в отношении других посетителей заведения и говорил, что "позвонит депутату", напоминает пресс-служба ГУВД г.Бишкек.

Выяснилось, что 13.10.2018 года примерно в 16:00 часов на ранее забронированные 3 стола прибыли гости, среди них были граждане КНР. Примерно в 20:00 часов между неизвестным гражданином КНР, который находился в состоянии алкогольного опьянения, и тремя женщинами - клиентами данного заведения произошла словесная перепалка, результатом которого послужило громкое пение и снятое на видео заявление гражданина КНР.

Так, в результате словесной перепалки гражданин КНР угрожал, что сейчас позвонит депутату и решит все вопросы. На что администрация кафе для пресечения конфликтной ситуации между клиентами пересадила трех женщин в другую кабину.

В ходе проведения оперативно-поисковых мероприятий сотрудниками ГУВД города Бишкек был установлен гражданин КНР В. Б., 1971 года рождения, проживающий в г. Бишкек.

Который пояснил, что 13 октября 2018 года примерно в 18:00 часов в ресторане "Император" он со своей семьей и друзьями отмечали юбилей тестя. Во время празднования употреблял спиртные напитки, и примерно в 21:00 часов он и его дядя стали громко петь песню "с днем рождения". Данное не понравилось рядом сидящим клиентам-женщинам, одна из которых попросила вести их себя потише. На данной почве между ними возникла словесная ссора. Со слов гражданина КНР, он действительно сказал, что позвонит депутату. После чего тетя гражданина КНР попросила у женщин прощения.

Тем не менее сотрудниками милиции, согласно кодексу административной ответственности КР (Статья 364. Мелкое хулиганство. Мелкое хулиганство, то есть нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к гражданам и другие подобные действия, нарушающие общественный порядок и спокойствие граждан), собранный материал был направлен в Первомайский районный суд, и 16 октября судом было принято решение о содержании под стражей граждан КНР В.Б.,1971 г.р., и Ч.Щ.,1961 г.р., в приемнике-распределителе сроком на 5 суток.