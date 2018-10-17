Погода
$ 69.26 - 69.49
€ 79.89 - 80.51

Ахматбек Келдибеков про торговлю вениками: Ничего позорного и постыдного!

1661  3
- Бакыт Стамов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Экс-спикер ЖК Ахматбек Келдибеков опроверг появившуюся в СМИ информацию, что он в молодости торговал на Ошском базаре вениками. Вместе с тем он выразил мнение, что ничего зазорного в этом не видит. Об этом он заявил изданию mmk.kg.

По его словам, в торговле вениками нет никакого позора и стыда.

- Веник обеспечивает чистоту в доме, и мне не раз приходилось покупать их. Моя же первая работа проходила в Академии наук. После этого я учился в Москве и занимался предпринимательством, - уточнил он.

Кроме того, экс-спикер ЖК высказался и насчет владельца сайта Kyrgyztoday.kg, где ранее был опубликован материал про его якобы торговлю вениками.

- Человек, который распространяет такие сплетни, завистливый и недалекий. Уже неделю через свой сайт под чужим авторством он пишет про меня такие вещи. Да даже не хочется обсуждать человека, чей уровень ниже веника. Никогда я не уподоблюсь человеку, который достиг возраста пророка и в то же время не нашел себя ни в политике, ни в какой-либо другой области, - сказал Ахматбек Келдибекович.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/374282
Теги:
Ахматбек Келдибеков, Ошский рынок, спикер, Жогорку Кенеш
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
555
17.10.2018, 09:55

"предпринимательством" на госслужбе ты занимался...

+1
Цитировать
Жалоба модератору
Болот
17.10.2018, 09:59

Не нужно Ахмату продавать веники- дайте ему Соцфонд Кыргызской республики! Там он развернет свой бизнес.

+1
Цитировать
Жалоба модератору
Асхат
17.10.2018, 10:48

Зато Кельдибеков хорошо поработал веником по бюджету Кыргызстана. Неплохо так он почистил казну страны в свой карман.

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  