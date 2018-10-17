Ахматбек Келдибеков про торговлю вениками: Ничего позорного и постыдного!

Экс-спикер ЖК Ахматбек Келдибеков опроверг появившуюся в СМИ информацию, что он в молодости торговал на Ошском базаре вениками. Вместе с тем он выразил мнение, что ничего зазорного в этом не видит. Об этом он заявил изданию mmk.kg.

По его словам, в торговле вениками нет никакого позора и стыда.

- Веник обеспечивает чистоту в доме, и мне не раз приходилось покупать их. Моя же первая работа проходила в Академии наук. После этого я учился в Москве и занимался предпринимательством, - уточнил он.

Кроме того, экс-спикер ЖК высказался и насчет владельца сайта Kyrgyztoday.kg, где ранее был опубликован материал про его якобы торговлю вениками.

- Человек, который распространяет такие сплетни, завистливый и недалекий. Уже неделю через свой сайт под чужим авторством он пишет про меня такие вещи. Да даже не хочется обсуждать человека, чей уровень ниже веника. Никогда я не уподоблюсь человеку, который достиг возраста пророка и в то же время не нашел себя ни в политике, ни в какой-либо другой области, - сказал Ахматбек Келдибекович.