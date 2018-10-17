ГКНБ проводит оценку проданной квартиры супруги Айбека Калиева

Бишкекский городской суд вчера оставил в силе решение нижестоящей инстанции по выдаче санкции ГКНБ на проведение оценки проданной квартиры супруги экс-главы Нацэнергохолдинга Айбека Калиева. Об этом редакции VB.KG сообщил его адвокат Бактыбек Жумашев.

По его словам, данное решение суда он намерен обжаловать в Верховном суде.

- Квартира принадлежала супруге Айбека Калиева, и она ее продала совершенно посторонним людям в апреле 2018 года. Ничего противозаконного в этом нет. Тем не менее суд дает санкцию ГКНБ на проведение данных мероприятий. Это имело бы смысл, если квартира по-прежнему оставалось бы в их собственности. Нынешняя хозяйка квартиры в недоумении. На каком основании сотрудники ГКНБ приходят к ней домой и оценивают его, - сказал он.

Напомним, Айбек Калиев был задержан в рамках уголовного дела по аварии на ТЭЦ Бишкека, которая произошла 26 января 2018 года.