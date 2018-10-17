Кыргызский спектакль по мотивам романа Айтматова произвел фурор в Ташкенте

16-17 октября коллектив Нарынского областного академического музыкального драмтеатр им. М. Рыскулова презентует в Ташкенте спектакль Султана Раева "Ман", созданного по мотивам романа Чингиза Айтматова "И дольше века длится день".

Постановка представлена на сцене Узбекского государственного музыкального театра им. Мукими. Стоит отметить, что отечественные актеры впервые за 20 лет выехали в Узбекистан со спектаклем.

Со слов автора пьесы Султана Раева, кыргызский театр произвел фурор. Он отметил, что ташкентские зрители горячо восприняли картину и оказали теплый прием.

На презентации присутствовал весь театральный бомонд. Делегацию из Кыргызстана в количестве 25 человек встречал министр культуры Узбекистана Бахтиёр Сайфуллаев.

Отмечается, что в эти дни в соседнем государстве широко отмечается 90-летие со дня рождения великого писателя Чынгыза Айтматова. Постановление по этому поводу было подписано президентом РУз Шавкатом Мирзиёевым еще в начале года.

Примечательно, что в Узбекистане всего 32 театра, из них 20 – уже поставили спектакли по мотивам произведений Чингиза Айтматова.