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Вице-мэром Оша стал бывший депутат горкенеша Жасур Азимов

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- ВБ
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В мэрии города Ош 17 октября произошли кадровые изменения. На должность вице-мэра города Ош, курирующего сферы строительства и муниципальной собственности, назначен Азимов Жасур Махмудович. Распоряжение об этом сегодня подписал мэр города Ош Таалайбек Сарыбашов, сообщает пресс-служба мэрии Оша.

Азимов Жасур Махмудович прежде занимал должность заведующего кафедрой "Финансы и налоги" Кыргызско-Узбекского университета. Также до недавнего времени Азимов Жасур Махмудович являлся депутатом городского кенеша от партии "Республика - Ата-Журт".

В 2015 году он был в списке кандидатов в депутаты парламента также от партии "Республика - Ата-Журт".

Азимов Жасур Махмудович является кандидатом экономических наук. Женат, имеет двоих детей.


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URL: https://www.vb.kg/374293
Теги:
местный кенеш, Ош, Республика – Ата-Журт, Жасур Азимов, мэрия
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