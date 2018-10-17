Пастбища КР атакует колючий сорняк. Минсельхоз объяснил ситуацию

Пастбища Суусамырской долины губит все более разрастающееся растение алтыкана. Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель проекта "Покупай Кыргызское! Производство - основа развития!" Бакыт Дегенбаев.

- Сегодня в КР деградировало 70 процентов пастбищ, остальные добивает алтыкана. Это растение с мощной корневой системой до двух метров, почти в человеческий рост. Причем сорняк разрастается с космической скоростью. Если вы ездили по трассе Суусамыр, то наверняка видели темные пятна слева и справа трассы. Это и есть нашествие алтыкана. Там, где это растение, больше не растет трава и не пасётся скот. Средств и методов борьбы с этим злом у государства нет. Надо что-то предпринимать и бить в колокола! Насколько мне известно, усугубляет ситуацию то, что оно занесено в Красную книгу. Ещё с десяток лет и мы останемся без пастбищ. Тогда это будет катастрофа! Вниманию министерства сельского хозяйства, правительство КР!!! – подчеркнул Дегенбаев.

Как пояснил VB.KG специалист Департамента пастбищ, животноводства и рыбного хозяйства Минсельхоза КР Ырысалы Апсамат уулу, данное растение характерно лишь для Суусамырской долины.

- Нами с 2009 по 2014 годы проведено исследование по распространению алтыкана или, как его еще называют, карагана. На тот момент оно произрастало на 16 тысячи 800 гектарах земли из 500 тысяч гектаров общих пастбищ. Ни в какую Красную книгу растение не занесено. Это неверная информация. Мы сейчас ведем научную работу, как более эффективно бороться с этим сорняком. Пока нами рассматриваются два варианта: механический и химический. Проводим опыты в разных секторах – 10 га обрабатываем химией, а 25 га – убираем механическим способом. Разрешение на уничтожение алтыкана дает Госагентство окружающей среды, поэтому аграрии и животноводы могут обращаться туда, - подчеркнул Ырысалы Апсамат уулу.

Что касается его пользы, то растение - хорошее противоэрозийное растение, пояснил специалист Минсельхоза.

- На склонах его уничтожать нельзя, так как оно сохраняет почву от водной эрозии и не дает размыва склонов. Поэтому разрешение на его уничтожение там не дает МЧС. Но плохо, что оно быстро распространяется на равнинах. Поэтому мы пытаемся выбрать для его уничтожения малотоксичные ядохимикаты, которые разлагаются через 30-40 дней. Причем есть и такие, которые воздействуют лишь на данный вид растения, а для остальных безопасны. Сейчас мы проводим опыты и после дадим отчет, какой химикат наиболее приемлем для нас. После чего отправим свои рекомендации в ЖК и правительство. Но проблема в том, что для освобождения от алтыкана такого количества гектаров необходима огромная сумма денег, - посетовал он.

Как отметил специалист Минсельхоза, этот сорняк очень любит мелкорогатый скот: овцы, козы.

- Крупнорогатый не может пробраться между колючками густорастущего растения. При этом именно МРС является одним из видов распространения алтыкана - семена цепляются за шерсть и переносятся скотом на другие территории. Другим способом является корневое размножение. Примечательно, что корень у него находится неглубоко – на 40-50 сантиметрах вдоль земли. На одном корне произрастет несколько растений одновременно. Именно с этим и связано столь быстрое разрастание карагана. Но, в любом случае, проблема находится на контроле нашего ведомства, - подытожил КР Ырысалы Апсамат уулу.