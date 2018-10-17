На уроженца Кыргызстана в России возбудили дело за частые звонки должнице

В отношении гражданина Кыргызстана, проживающего в Новосибирской области, проводится расследование в связи с его коллекторской деятельностью. Об этом сообщается на сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по республике Бурятия.

По данным ведомства, гражданин Кыргызстана произвел свыше 60 звонков по месту работы должника - жительницы Бурятии.

- На сегодняшний день проводится расследование в отношении коллекторского агентства, также злоупотребившего количеством произведенных звонков на телефон жительницы Улан-Удэ. Еще одно административное дело возбуждено в отношении кредитного учреждения, нарушившего порядок взаимодействия с должником, - говорится на сайте ФССП.

После завершения расследования виновные лица будут привлечены к административной ответственности.