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На уроженца Кыргызстана в России возбудили дело за частые звонки должнице

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- Бакыт Стамов
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В отношении гражданина Кыргызстана, проживающего в Новосибирской области, проводится расследование в связи с его коллекторской деятельностью. Об этом сообщается на сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по республике Бурятия.

По данным ведомства, гражданин Кыргызстана произвел свыше 60 звонков по месту работы должника - жительницы Бурятии.

- На сегодняшний день проводится расследование в отношении коллекторского агентства, также злоупотребившего количеством произведенных звонков на телефон жительницы Улан-Удэ. Еще одно административное дело возбуждено в отношении кредитного учреждения, нарушившего порядок взаимодействия с должником, - говорится на сайте ФССП.

После завершения расследования виновные лица будут привлечены к административной ответственности.


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URL: https://www.vb.kg/374301
Теги:
долг, Россия, Кыргызстан, уголовное дело
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