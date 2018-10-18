Синдром ТЭЦ, или почему в Кыргызстане чиновники боятся быть смелыми

Те, кто выдвинул кандидатуру Чингиза Айдарбекова на пост министра иностранных дел, наверное, изучили его возможности, профессионализм и только потом вынесли на одобрение парламента. Об этом в интервью VB.KG сказал депутат Жогорку Кенеша от фракции СДПК, член комитета по международным делам, обороне и безопасности Чыныбай Турсунбеков.

Он отметил, что знает лично Айдарбекова, так как тот в 2012 году работал в самом парламенте. Но оценивать его в качестве главы внешнеполитического ведомства Турсунбеков пока не берется.

- Мы не знаем, как он будет исполнять свои обязанности, став министром. Ведь это очень ответственный участок. Все-таки международные отношения. Дипломатический уровень должен быть высоким. От Айдарбекова, по сути, будет зависеть, как будут воспринимать Кыргызстан на международной арене. Он - лицо страны, - отметил социал-демократ.

Чыныбай Акунович прокомментировал также заявление на палате своего коллеги Дастана Бекешева о том, что многие министры сегодня не принимают решений и со страхом отслеживают все то, что о них пишут в Сети.

- Многие мои коллеги правы. В последнее время я не замечаю инициативных, не только молодых, но и опытных кадров. Нет ответственных работников, которые бы предлагали что-то свое, внедряли бы проекты, инициативы. Смелость госчиновников потерялась. Это вызывает беспокойство. Так как без смелости и инициативности продвижения страны вперед невозможно, - заявил Турсунбеков.

Редакция поинтересовалась у опытного нардепа, с чем же это связано?

- Не хочу резкую оценку давать, но все эти возбужденные уголовные дела, преследования за деятельность того или иного госслужащего в последние годы приобретают массовый характер. И именно этого начали бояться. Они же должны идеи продвигать, бумаги подписывать. А думают о том, что если завтра за эту подпись придется отвечать, - резюмировал парламентарий.

От редакции напомним, что самая большая волна арестов и посадок пошла именно после аварии на ТЭЦ и связанных с модернизацией централи коррупционными схемами.