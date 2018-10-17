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В Минсоцразвитии не подтвердили слова Аиды Касымалиевой

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- Бакыт Стамов
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В министерстве труда и социального развития опровергли информацию о том, что экс-глава ведомства Таалайкуль Исакунова после своего увольнения продолжает работать на своей должности. Об этом редакции VB.KG заявила пресс-секретарь Минсоцразвития Кымбат Кадыралиева.

По ее словам, Таалайкуль Исакунова никак не может исполнять обязанности министра, так как ею уже не является.

Кроме того, стоит отметить, что на сайте Минсоцразвития из руководства указан только статс-секретарь Каныбек Адиев, который, похоже, и исполняет обязанности главы ведомства.

Отметим, депутат Аида Касымалиева заявила на заседании парламента, что она располагает информацией, что Таалайкуль Исакунова продолжает работать в Министерстве труда и социального развития после своего увольнения.

- Подписывает распоряжения об увольнении сотрудников и запрашивает документы из общего отдела. Мне сообщили об этом работники ведомства, - сказала народная избранница.


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URL: https://www.vb.kg/374305
Теги:
Министерство социального развития, Аида Касымалиева, Жогорку Кенеш, Таалайкуль Исакунова
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Комментарии
Dude
17.10.2018, 20:01

Эта Аида Касымалиева в ЖК устроила показуху со "знанием" английского языка для нового министра МИДа. Она решbkf задать вопрос Айдаралиеву на английском. Но не сама,"творя" язык,а считывая с экрана компьютера пред собой перевод Гуггла. Было видно, что она сама не волокет английский,  с компьютера в гугле набрала себе одну фразу. которую едва прочла для кандидата. Позор! Теперь я  понял ее уровень.. Мещанка оказывается. НЕ зная сама языка, морочит головы другим. тпазнают ли они это... Надо было айдаралиеву Чингизу задать ей вопрос на английском, чтобы она ЗАТКНУЛАСЬ, и больше не смела пиариться на таких делах! Дура, в таких делах при людях так не делают. Нельзя устраивать "тесты" таким образом. Это делается в других местаХ.в др ситуациях. Это все равно, что попросить Касымалиеву попИ-сать на палочку для теста беременности, и показать после этого всем "результат отсутствия беременности"!..

Слушать по Видео ее голос было противно. "Май нейм ис Аида".. и все в этом духе... I am rottable (Ай эм роттабл) на такие номера, мисс Айида!...

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