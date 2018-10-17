В Минсоцразвитии не подтвердили слова Аиды Касымалиевой

Эта Аида Касымалиева в ЖК устроила показуху со "знанием" английского языка для нового министра МИДа. Она решbkf задать вопрос Айдаралиеву на английском. Но не сама,"творя" язык,а считывая с экрана компьютера пред собой перевод Гуггла. Было видно, что она сама не волокет английский, с компьютера в гугле набрала себе одну фразу. которую едва прочла для кандидата. Позор! Теперь я понял ее уровень.. Мещанка оказывается. НЕ зная сама языка, морочит головы другим. тпазнают ли они это... Надо было айдаралиеву Чингизу задать ей вопрос на английском, чтобы она ЗАТКНУЛАСЬ, и больше не смела пиариться на таких делах! Дура, в таких делах при людях так не делают. Нельзя устраивать "тесты" таким образом. Это делается в других местаХ.в др ситуациях. Это все равно, что попросить Касымалиеву попИ-сать на палочку для теста беременности, и показать после этого всем "результат отсутствия беременности"!..
Слушать по Видео ее голос было противно. "Май нейм ис Аида".. и все в этом духе... I am rottable (Ай эм роттабл) на такие номера, мисс Айида!...