В Минсоцразвитии не подтвердили слова Аиды Касымалиевой

В министерстве труда и социального развития опровергли информацию о том, что экс-глава ведомства Таалайкуль Исакунова после своего увольнения продолжает работать на своей должности. Об этом редакции VB.KG заявила пресс-секретарь Минсоцразвития Кымбат Кадыралиева.

По ее словам, Таалайкуль Исакунова никак не может исполнять обязанности министра, так как ею уже не является.

Кроме того, стоит отметить, что на сайте Минсоцразвития из руководства указан только статс-секретарь Каныбек Адиев, который, похоже, и исполняет обязанности главы ведомства.

Отметим, депутат Аида Касымалиева заявила на заседании парламента, что она располагает информацией, что Таалайкуль Исакунова продолжает работать в Министерстве труда и социального развития после своего увольнения.

- Подписывает распоряжения об увольнении сотрудников и запрашивает документы из общего отдела. Мне сообщили об этом работники ведомства, - сказала народная избранница.