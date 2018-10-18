Президенту предложили привлечь к работе новаторов

Политолог Марс Сариев предупредил президента КР Сооронбая Жээнбекова о возможном росте социально-экономического напряжения следующей весной. Об этом эксперт заявил во время круглого стола регионального экспертного клуба "Пикир" "Годовщина президентских выборов: Кыргызстан в поисках политического консенсуса и консолидации".

- Уже год исполнился, как президентом стал Жээнбеков Сооронбай, и я думаю, что развитие идет динамично. Конечно? основное, чем он запомнился – это крупные коррупционные дела, которые раскрыты. В экономическом плане я бы не сказал, что есть прорыв, и пока я не вижу в команде Жээнбекова новаций. Мы видим, как рядом с нами динамично развиваются Узбекистан, Армения, но у нас нет этого фактора Пашиняна (Никол Пашинян – экс-премьер-министр Армении). В команде президента есть проверенные, стабильные кадры, но нет элемента прорыва, - считает политолог.

Марс Сариев предположил, что, если в ближайшие месяцы не произойдет прорыва в экономике, к весне в республике может обостриться социально-экономическая ситуация.

- В Кыргызстане есть политики новой формации, которые никак не участвуют в управлении государством. Если их не задействовать, к весне власть сама будет вынуждена уступить им, - выразил опасения эксперт.