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Неквалифицированные чиновники – головная боль Кыргызстана

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- Андрей Заверухин, Екатерина Улитина
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Неквалифицированные чиновники – головная боль Кыргызстана. Именно из-за исполнителей хорошие государственные стратегии остаются реализованными лишь на бумаге. Об этом во время круглого стола регионального экспертного клуба "Пикир" "Годовщина президентских выборов: Кыргызстан в поисках политического консенсуса и консолидации" сказал экономист Асылбек Аюпов.

- В прошедшей стратегии на 2013-2017 годы были написаны очень радужные вещи. Тогда экс-президент говорил, что отвечает за эту стратегию. А там одним из пунктов значилось удвоение внутреннего валового продукта. Сегодня в Кыргызстане ВВП на душу населения составляет $1200, а в Казахстане $10 тысяч, в Узбекистане $8 тысяч. Это говорит о том, насколько мы отстаем от своих соседей. Когда теперь мы принимаем новую стратегию на 2018-2040 годы, общество относится к ней скептически и не верит в нее. Потому что исполнители с точки зрения квалификации и подготовки оставляют желать лучшего, - считает эксперт.

Экономист вспомнил руководителей Минсоцразвития, которые работали с социально-уязвимыми слоями населения, а сами при этом шиковали. После скандала все руководители этого ведомства уволились.


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URL: https://www.vb.kg/374310
Теги:
Казахстан, стратегия развития, Узбекистан, Кыргызстан, экономика, Асылбек Аюпов
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