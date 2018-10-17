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Так кто избил мигрантов в Москве? Подозреваемые все отрицают, их отпустили

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- Бакыт Стамов
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Граждане Кыргызстана Касымбеков Мадияр и Абдилманап уулу Аскар, которые в Москве обвиняются в вымогательстве денег у трудовых мигрантов, заявили о своей невиновности и непричастности к ОПГ. По крайней мере, такую свою версию событий в видеосюжете Азаттыка.

По данным издания, задержанных уже отпустили, и они находятся на своем рабочем месте – в офисе московского таксопарка "МКТ", где они, собственно, и объяснили, почему их обвиняют в вымогательстве.

По их словам, двое заявителей вместе с ними работали в этом таксопарке.

- К примеру, один из них - мой одноклассник Канат. Когда он приехал в Москву, я сам его встречал в аэропорту, нашел ему работу и квартиру. Он должен таксопарку за аренду машины и штрафы за нее 25-30 тысяч рублей. У меня есть все доказательства, что я ему никогда не угрожал и не бил его. К примеру, я сохранил все голосовые сообщения наших разговоров по телефону. Там никаких угроз нет, - сказал Абдилманап уулу Аскар.

Хозяин таксопарка Бакыт Разаков тоже сказал несколько слов в защиту своих "сотрудников".

- Они ни в чем не виноваты. Как можно им что-то инкриминировать, когда у обвинения нет никаких доказательств, - подчеркнул он.

В свою очередь адвокат обвиняемых Мирбек Токтошев считает, что за организацией незаконных задержаний его подзащитных стоит представительство МВД КР в России.

- Необходимо создать комиссию для проверки деятельности представительства МВД КР в России, - предложил он.

В свою очередь глава представительства МВД КР в России Раим Салимов выразил недоумение по поводу того, что этих ребят уже во второй раз отпускают.

- Я сам был при обыске, где у них изъяли огромное количество паспортов и водительских удостоверений. Откуда у них это все. Даже я не могу изъять у кого-либо такой документ, - отметил Салимов.

Напомним, ранее сообщалось о задержании преступной группировки в Москве, которые от имени криминального авторитета и лидера ОПГ Камчы Кольбаева вымогали деньги с трудовых мигрантов из Кыргызстана в Москве и Московской области.


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URL: https://www.vb.kg/374314
Теги:
Камчы Кольбаев, МВД, миграция, ОПГ, рэкет, Москва, задержание мигрантов из Кыргызстана
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