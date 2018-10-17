В ЕАЭС разработают новые стандарты на оборудование для детских площадок

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 16 октября рассмотрела ряд вопросов в сфере технического регулирования. В частности, утверждена программа по разработке межгосударственных стандартов для техрегламента Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на оборудование для детских игровых площадок, обновлен перечень стандартов для техрегламента ЕАЭС на специализированную пищевую продукцию, утверждены перечни товаров, по которым подача таможенной декларации сопровождается представлением документа об оценке соответствия.

Коллегия ЕЭК утвердила программу по разработке (внесению изменений, пересмотру) межгосударственных стандартов, в результате применения которых обеспечивается соблюдение требований техрегламента ЕАЭС "О безопасности оборудования для детских игровых площадок".

Предусмотрена разработка 26 межгосударственных стандартов, в том числе десяти – на основе европейских стандартов ЕН.

В частности, будет разработан ряд стандартов по оборудованию и покрытию детских игровых площадок. Они определят общие и дополнительные требования безопасности и методы испытаний качелей, горок, канатных дорог, каруселей, качалок; помогут при их установке, техническом обслуживании, эксплуатации; обеспечат безопасность конструкций и методы испытаний оборудования, устанавливаемого в помещениях, а также безопасность и методы испытаний пространственных игровых сетей.

Другой блок межгосударственных стандартов связан с ограничением содержания вредных элементов в материалах различного состава, которые применяются при изготовлении оборудования и покрытий. Будут разработаны методы определения "уровня миграции" в окружающую среду ацетальдегида, ацетона, акрилонитрила, бутилацетата, бензола, стирола, метанола и других опасных веществ.

Разработчиками межгосударственных стандартов определены Беларусь и Россия, которые должны в соответствии с программой завершить работу до 2020 года.

Обновлен перечень международных и региональных (межгосударственных) стандартов для исполнения техрегламента Союза "О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания" и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования. Кроме межгосударственных, в перечень включен ряд национальных стандартов. Часть из них определяет правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов товаров.

В новую редакцию перечня вошли 247 стандартов и аттестованных методик исследований (испытаний) на определение показателей содержания биотехнологических и пробиотических микроорганизмов в специализированной пищевой продукции, параметров микробиологической безопасности и физико-химических показателей. Среди них – 160 межгосударственных стандартов, два национальных стандарта Армении, 21 госстандарт Беларуси, 14 национальных стандартов Казахстана, 39 национальных стандартов России. Включенные в перечень стандарты касаются широкого спектра продуктов: хлебобулочных, мясных, масложировых, плодоовощных и т.д.

Значительная часть утвержденных стандартов соответствует лучшим международным документам. Так, 31 из них идентичен международным стандартам ИСО, семь – модифицированы по отношению к этим стандартам. 13 межгосударственных стандартов аналогичны региональным стандартам EН, один – модифицирован.

Коллегия ЕЭК утвердила перечень продукции, в отношении которой подача таможенной декларации сопровождается представлением документа об оценке соответствия техрегламенту Союза "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники".

В документе – большой список наименований товаров, включая широко распространенные в быту холодильники, электроплиты, кофеварки, микроволновые печи, стиральные машины, утюги, пылесосы, телевизоры, компьютеры, телефоны, электроинструмент, электролампы и т.д. Эти товары будут сопровождаться декларацией об их соответствии требованиям союзного техрегламента.

Утвержден перечень продукции, в отношении которой подача таможенной декларации сопровождается представлением документа об оценке соответствия техрегламенту Союза "О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания" или сведений о таком документе.

В раздел перечня для питания спортсменов, в частности, включены белковые и углеводные смеси, молочные белки, аминокислоты, витаминно-минеральные комплексы. В раздел о продукции для питания беременных и кормящих женщин – молоко, сливки, сыры, творог, каши на молочно-зерновой основе, молочная сыворотка и ряд других продуктов. Предприниматели должны будут предъявить таможенным органам свидетельство о государственной регистрации этих товаров или сведения о государственной регистрации в едином реестре. Это необходимо для более эффективного контроля безопасности и обращения специализированных продуктов, сообщает пресс-служба ЕЭК.