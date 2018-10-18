Ура! С завтрашнего дня в Кыргызстане начнет теплеть

Сегодня, 18 октября, на территории КР временами облачно. В горных и предгорных районах на дорогах снежный накат и гололедица. Об этом сообщает МЧС КР со ссылкой на Кыргызгидромет.

Как отмечается, ветер западный - 2-7 метров в секунду.

"В Бишкеке температура воздуха ночью -3, днем +5 градусов. В Иссык-Кульской ночью -6 градусов, днем +8 градусов. В Таласской области температура ночью −5, днем до +8 градусов. В Нарынской области еще холоднее ночью -10 днем +7 градусов. В Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях ночью -5 градусов, днем до +11 градусов", - информирует МЧС.

Согласно данным онлайн-ресурсов по прогнозированию погоды, с завтрашнего дня в Кыргызстане начнет теплеть. В выходные ясно, ночные температуры в Бишкеке и Чуйской области покинут минусовые отметки, поднявшись до +3 +5 градусов, а днем столбики термометров достигнут +14 +16. К концу следующей недели температура воздуха днем и вовсе прогреется до +20 градусов, ночью +7.