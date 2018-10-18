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Ура! С завтрашнего дня в Кыргызстане начнет теплеть

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- Виктория Григоренко
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Сегодня, 18 октября, на территории КР временами облачно. В горных и предгорных районах на дорогах снежный накат и гололедица. Об этом сообщает МЧС КР со ссылкой на Кыргызгидромет.

Как отмечается, ветер западный - 2-7 метров в секунду.

"В Бишкеке температура воздуха ночью -3, днем +5 градусов. В Иссык-Кульской ночью -6 градусов, днем +8 градусов. В Таласской области температура ночью −5, днем до +8 градусов. В Нарынской области еще холоднее ночью -10 днем +7 градусов. В Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях ночью -5 градусов, днем до +11 градусов", - информирует МЧС.

Согласно данным онлайн-ресурсов по прогнозированию погоды, с завтрашнего дня в Кыргызстане начнет теплеть. В выходные ясно, ночные температуры в Бишкеке и Чуйской области покинут минусовые отметки, поднявшись до +3 +5 градусов, а днем столбики термометров достигнут +14 +16. К концу следующей недели температура воздуха днем и вовсе прогреется до +20 градусов, ночью +7.


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URL: https://www.vb.kg/374332
Теги:
погода, Чуйская область, штормовое предупреждение, Бишкек, Кыргызстан
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Комментарии
1
18.10.2018, 12:18

Самое время давать отопление при жара, в этой стране все через опу

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