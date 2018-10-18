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За сутки почти 150 отключений: Бишкек мерзнет без электричества

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- Екатерина Улитина
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За минувшие сутки в ОАО "Северэлектро" поступило почти 150 заявок об отключении электроэнергии. В компании уверяют, что 80% поломок уже устранили, однако от читателей продолжают поступать жалобы.

- Отключения электроэнергии начались после наступления холодов. Из-за роста потребления электрические сети не выдерживают и выходят из строя. Большинство поломок происходят на внутридомовых сетях кабелей 0,4 кВт/ч. С западного района столицы поступило 40 заявок, с восточного района – более 100, - рассказали VB.KG в пресс-службе ОАО "Северэлектро".

Сейчас над устранением поломок работают 19 бригад электриков.

- Примерно 80% поломок уже устранены и подача электроэнергии возобновлена. На других участках работа продолжается, - добавили в АОА "Северэлектро".

При этом читатели VB.KG сообщают о новых случаях отключения электроэнергии. Света нет в некоторых южных микрорайонах и в нескольких кварталах в центре города. Часть абонентов живут без света почти двое суток. И вот буквально несколько минут назад произошла авария на высоковольтной линии электропередач, от которой питается центр города.

Очевидно, что электрические сети и подстанции не выдерживают возросшего потребления. Отопления столице пока не дали, и горожане вынуждены греться с помощью электроприборов.


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URL: https://www.vb.kg/374333
Теги:
мэрия, Северэлектро, отключение электроэнергии, Бишкек
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Комментарии
Читатель Вечерки
18.10.2018, 11:51
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Комментариев: 13

"Отопления столице пока не дали, и горожане вынуждены греться с помощью электроприборов."

Уже неделю назад метеорологи и даже МЧС КР предупреждали о наступающих холодах !

Но в мэрии сидят идиоты, которые решили сначала лично убедиться в том, что наступили холода и лишь потом включать отопление.

Надо законодательно что ли закрепить, что включение отопления должно производиться на основании метеорологических прогнозов, а не дебильных распоряжений.

Согласно распоряжению "О критериях начала и окончания отопительного сезона в Бишкеке", отопительный сезон начинается при среднесуточной температуре наружного воздуха ниже +8˚С в течение пяти суток подряд."

Хорошо, хоть мэр догадался, что не надо ждать пяти суток и уже дал распоряжение о включении отопления.

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Темирлан
18.10.2018, 12:06

А где же наш знаменитый Национальный энергохолдинг который обещал всем что проблем не будет?! Куда вы спрятались? Что делаете? Когда,кроме победных рапортов,будете работать? Зима еще не началась, А народ уже мучается!

+1
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сам по себе
18.10.2018, 12:36

Как всегда неожиданно пришли холода, никто даже и не думал что возможны заморозки в октябре. Депутаты и мэрия раскинув серым веществом думали что морозы наступят только в декабре. А электрики в грудь били что к зимнему сезону готовы на 100%. Все как обычно, ничего нового

+1
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Ирина
18.10.2018, 12:55

Темирлан

А где же наш знаменитый Национальный энергохолдинг который обещал всем что проблем не будет?! Куда вы спрятались? Что делаете? Когда,кроме победных рапортов,будете работать? Зима еще не началась, А народ уже мучается!

В СВОЕМ ОФИСЕ СИДЯТ.ЧАЙ ПЬЮТ.СПРАВКИ С МЕСТ СОБИРАЮТ.ГОТОВЯТ ИНФОРМАЦИЮ ДЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА И ДЕПУТАТОВ. А ПОТОМ ПОЙДУТ ПО ДОМАМ. УСТАЛИ.

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