За сутки почти 150 отключений: Бишкек мерзнет без электричества

"Отопления столице пока не дали, и горожане вынуждены греться с помощью электроприборов."
Уже неделю назад метеорологи и даже МЧС КР предупреждали о наступающих холодах !
Но в мэрии сидят идиоты, которые решили сначала лично убедиться в том, что наступили холода и лишь потом включать отопление.
Надо законодательно что ли закрепить, что включение отопления должно производиться на основании метеорологических прогнозов, а не дебильных распоряжений.
Согласно распоряжению "О критериях начала и окончания отопительного сезона в Бишкеке", отопительный сезон начинается при среднесуточной температуре наружного воздуха ниже +8˚С в течение пяти суток подряд."
Хорошо, хоть мэр догадался, что не надо ждать пяти суток и уже дал распоряжение о включении отопления.