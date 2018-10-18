За сутки почти 150 отключений: Бишкек мерзнет без электричества

За минувшие сутки в ОАО "Северэлектро" поступило почти 150 заявок об отключении электроэнергии. В компании уверяют, что 80% поломок уже устранили, однако от читателей продолжают поступать жалобы.

- Отключения электроэнергии начались после наступления холодов. Из-за роста потребления электрические сети не выдерживают и выходят из строя. Большинство поломок происходят на внутридомовых сетях кабелей 0,4 кВт/ч. С западного района столицы поступило 40 заявок, с восточного района – более 100, - рассказали VB.KG в пресс-службе ОАО "Северэлектро".

Сейчас над устранением поломок работают 19 бригад электриков.

- Примерно 80% поломок уже устранены и подача электроэнергии возобновлена. На других участках работа продолжается, - добавили в АОА "Северэлектро".

При этом читатели VB.KG сообщают о новых случаях отключения электроэнергии. Света нет в некоторых южных микрорайонах и в нескольких кварталах в центре города. Часть абонентов живут без света почти двое суток. И вот буквально несколько минут назад произошла авария на высоковольтной линии электропередач, от которой питается центр города.

Очевидно, что электрические сети и подстанции не выдерживают возросшего потребления. Отопления столице пока не дали, и горожане вынуждены греться с помощью электроприборов.