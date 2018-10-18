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Не мямлите здесь! Депутат отчитал главу Таможни за плохой отчет о ЕАЭС

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- Екатерина Улитина
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На заседании Жогорку Кенеша депутаты обсуждают интересы Кыргызстана в Евразийском экономическом союзе. Депутат Исхак Масалиев поинтересовался у главы Государственной таможенной службы Алмаза Онолбекова, сколько денег получает Кыргызстан из общей копилки ЕАЭС.

- Мне как гражданину интересно знать, выгодно было вступать в ЕАЭС или нет. Сколько мы получали от сбора таможенных пошлин раньше, и сколько получаем теперь? - спросил Масалиев.

Глава ГТС Алмаза Онолбеков не смог ответить на этот вопрос. У него не оказалось под рукой данных о таможенных сборах за годы, когда Кыргызстан не являлся частью ЕАЭС. Вместо этого Онолбеков рассказал, что республика не получит в этом году тех денег, на которые рассчитывала.

- За 9 месяцев этого года выпадение доходов от таможенных сборов в ЕАЭС составили более 1 миллиарда сомов. Это связано с внешними факторами. К примеру, часть товаров ввозятся на территорию ЕАЭС без оплаты пошлин, - сказал Онолбеков. Правда, он не смог пояснить, какие именно товары завозят в ЕАЭС беспошлинно.

Исхак Масалиев остался недоволен отчетом чиновника.

- Я всегда поддерживал вхождение Кыргызстана в ЕАЭС, но слушаю ваши отчеты и складывается впечатление, что мы сделали это зря. Не мямлите здесь! - Отчитал чиновника депутат.

Отметим, после присоединения Кыргызстана к ЕАЭС в 2015 году на общих границах с другими участниками Союза были сняты все таможенные посты. При этом таможенные сборы с других границ поступают не в бюджет Кыргызстана как раньше, а в общую копилку ЕАЭС, откуда каждая страна-участница получает свою долю.


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URL: https://www.vb.kg/374336
Теги:
ГТС, Исхак Масалиев, таможенные пошлины, ЕАЭС, Кыргызстан, таможня, Алмаз Онолбеков
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Комментарии
Ормон
18.10.2018, 12:44

Вряд ли этот Онолбеков на своем месте 

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Читатель Вечерки
18.10.2018, 12:55
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Комментариев: 13

Глава ГТС КР и не обязан знать наизусть цифры. Депутатом надо заранее передавать в ГТС список интересующих их вопросов, а не изображать из себя умных на заседаниях.

У меня же вопрос к Масалиеву Исхаку - сколько коррупционеров и преступников сейчас сидят рядом с ним в Жогорку Кенеше ?

Например, рядом с ними сидели его коллеги: Текебаев (сидит в тюрьмер), Шадиев (убежал за границу), Дамирбек Асылбек уулу (арестован в Казахстана за организацию международной преступной группировки).

Может он нам расскажет и о других коллегах-преступниках ?

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Читатель Вечерки
18.10.2018, 12:59
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Комментариев: 13

"- За 9 месяцев этого года выпадение доходов от таможенных сборов в ЕАЭС составили более 1 миллиарда сомов. Это связано с внешними факторами."

Да ни крена подобного ! Выпадение доходов связано с успешным функционированием коррупционеров.

Прошлогодний конфликт с Казахстаном ясно показал, что уровень контрабанды в Кыргызстане превышает 70% от всего объема импорта. Не думаю, что этот процент уменьшился.

Можно спокойно увеличить объем сборов в три раза за счет контрабандистов. 

Надо бы спросить у Раима-миллионера, как бороться с коррупцией в таможенной сфере. А то такой кадр без работы сидит !

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Читатель Вечерки
18.10.2018, 13:13
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Комментариев: 13

Путем простого анализа данных ГНС и ГТС можно спокойно выявить сотни компаний, которые занимаются контрабандой. У нас эти компании-контрабандисты настолько обнаглели, что в отчетах годами прибыль не показывают, хотя импортируют товаров на сотни миллионов долларов ежегодно.

Но судя по молчанию налоговиков, таможенников, сотрудников правоохранительных органов, крышуют контрабанду товаров с самого верха.

Дайте мне данные ГНС и ГТС - я не вставая со стула за час выявлю сотню компаний, занимающихся махинациями в таможенной и налоговой сфере. 

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