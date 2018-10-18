Не мямлите здесь! Депутат отчитал главу Таможни за плохой отчет о ЕАЭС

На заседании Жогорку Кенеша депутаты обсуждают интересы Кыргызстана в Евразийском экономическом союзе. Депутат Исхак Масалиев поинтересовался у главы Государственной таможенной службы Алмаза Онолбекова, сколько денег получает Кыргызстан из общей копилки ЕАЭС.

- Мне как гражданину интересно знать, выгодно было вступать в ЕАЭС или нет. Сколько мы получали от сбора таможенных пошлин раньше, и сколько получаем теперь? - спросил Масалиев.

Глава ГТС Алмаза Онолбеков не смог ответить на этот вопрос. У него не оказалось под рукой данных о таможенных сборах за годы, когда Кыргызстан не являлся частью ЕАЭС. Вместо этого Онолбеков рассказал, что республика не получит в этом году тех денег, на которые рассчитывала.

- За 9 месяцев этого года выпадение доходов от таможенных сборов в ЕАЭС составили более 1 миллиарда сомов. Это связано с внешними факторами. К примеру, часть товаров ввозятся на территорию ЕАЭС без оплаты пошлин, - сказал Онолбеков. Правда, он не смог пояснить, какие именно товары завозят в ЕАЭС беспошлинно.

Исхак Масалиев остался недоволен отчетом чиновника.

- Я всегда поддерживал вхождение Кыргызстана в ЕАЭС, но слушаю ваши отчеты и складывается впечатление, что мы сделали это зря. Не мямлите здесь! - Отчитал чиновника депутат.

Отметим, после присоединения Кыргызстана к ЕАЭС в 2015 году на общих границах с другими участниками Союза были сняты все таможенные посты. При этом таможенные сборы с других границ поступают не в бюджет Кыргызстана как раньше, а в общую копилку ЕАЭС, откуда каждая страна-участница получает свою долю.