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Жээнбеков поздравил Алиева с Днем независимости Азербайджана

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Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков поздравил от своего имени и от имени народа Кыргызстана Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Днем независимости Азербайджанской Республики.

"Убежден, что результаты наших недавних встреч послужат делу дальнейшего укрепления сотрудничества двух братских народов, будут хорошей основой для новых достижений и начинаний.

Уверен, что наши совместные усилия и старания приведут Кыргызскую Республику и Азербайджанскую Республику к прекрасному будущему, вместе с этим, уважаемый Ильхам Гейдарович, хочу пожелать Вам крепкого здоровья, долголетия и успехов в государственной деятельности, а братскому народу Азербайджана - мира и процветания", - говорится в телеграмме поздравления Главы государства.


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URL: https://www.vb.kg/374337
Теги:
Азербайджан, День независимости, праздник, Кыргызстан, поздравление
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