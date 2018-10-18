Жээнбеков поздравил Алиева с Днем независимости Азербайджана

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков поздравил от своего имени и от имени народа Кыргызстана Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Днем независимости Азербайджанской Республики.

"Убежден, что результаты наших недавних встреч послужат делу дальнейшего укрепления сотрудничества двух братских народов, будут хорошей основой для новых достижений и начинаний.

Уверен, что наши совместные усилия и старания приведут Кыргызскую Республику и Азербайджанскую Республику к прекрасному будущему, вместе с этим, уважаемый Ильхам Гейдарович, хочу пожелать Вам крепкого здоровья, долголетия и успехов в государственной деятельности, а братскому народу Азербайджана - мира и процветания", - говорится в телеграмме поздравления Главы государства.