Погода
$ 69.29 - 69.55
€ 79.45 - 80.28

Первый снег. Эксперт назвал массовое отключение света дискриминацией

335  0
- Виктория Григоренко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В начале августа этого года общественный деятель Расул Умбеталиев заявил представителям СМИ, что "5 августа 2018 г., на самой крупной ГЭС - "Токтогулке" произошла авария высокой категории".

"Вышел из рабочего режима блочный трансформатор №1 гидроагрегата №1 Токтогульской ГЭС. Возможные причины: нарушение герметичности, повреждение соединительных муфт силового трансформатора, который преобразовывает генераторное напряжение 14,76 кВ на высокое напряжение 500 кВ или повреждение силового кабеля 500 кВ. К тому же, на самом стратегическом энергетическом объекте Кыргызстана сложилась огромная угроза взрывов других блочных трансформаторов по проекту модернизации Токтогульской ГЭС 1-фазы. Поэтому, есть риск, что на стратегическом объекте зимой могут выйти из строя три блочных трансформатора. В итоге республика останется без половины необходимой электроэнергии, что обернется коллапсом", - отметил тогда Умбеталиев.

Тогда представители ОАО "Электрические станции" назвали сложившуюся ситуацию на "Токтогулке" не аварией, а неисправностью, обвинив эксперта в некомпетентности.

Однако позже Расул Умбеталиев снова поднял вопрос, ссылаясь на информацию сотрудников ГЭС о том, что продолжается нагрев блочного трансформатора, и неисправность не была устранена даже в преддверии отопительного сезона.

Примечательна в этом плане ситуация с выпавшим накануне в республике снегом. После случившегося Бишкек и часть районов Кыргызстана оказалась отрезана от электричества. Энергетики объясняют это налипанием мокрого снега на провода, опавшими "неожиданно" листьями и прочими поломками.

Расул Умбеталиев предложил в беседе с VB.KG такое поведение энергокомпаний оспаривать в судебном порядке и взыскивать с них компенсацию за испорченные продукты и прочие доставленные им неудобства. По его словам, в середине октября такое природное явление как снег и первые заморозки неожиданностью назвать нельзя.

- Это снег, а не стихийной бедствие. И это природное явление наглядно показало, что к отопительному сезону энергетики подготовились не полностью. Произошли сразу же массовые отключения света селами, районами и т.д. Но так быть не должно. Первого апреля заканчивается ОЗП и начинается подготовка к новому отопительному сезону. На это отведено 6 -7 месяцев. Особенно это касается распредкомпаний. Все это время они занимались вырубкой поросли деревьев, мешающих электропроводам и линиям. Но как выяснилось, недорубили. При этом ими к 1 октября должны были быть проведены профилактические и ремонтные работы, капремонт трансформаторов, подстанций, линий электропередач, этого, судя по всему, сделано не было. Поэтому первый снег и вызвал такое количество поломок и отключений. И показал неготовность энергосферы к проведению нынешнего ОЗП. Заявляя о том, что обеспечить в холода потребителей светом компаниям помешал снег и листва – детские отговорки. У них для этого было предостаточно времени и средств, как технических, так и финансовых, - считает Умбеталиев.

Эксперт напомнил, что, несмотря на первый снег и минусовые температуры в отдаленных районах, ежедневно распредкомпании сообщают о перерыве в электроснабжении.

- Я считаю, что это в корне неправильно. Так как с 1 октября никаких профилактических и ремонтных работ быть не должно. Ведь это официальное начало ОЗП. О подобных работах по закону они должны сообщать потребителям за три дня. Они этого не делают, а просто ставят перед фактом. Но дело в том, что страдает как бизнес, так и простое население. При этом когда какой-то гражданин не заплатил вовремя 100 сомов, они приходят и отрезают свет – это нормально. А когда отключают без предупреждения целыми районами и страдают их жители, то можно. Подобная политика больше напоминает дискриминацию. Следовательно, надо не ждать, повторюсь, а подавать на них в суд гражданам. Они должны чувствовать свою ответственность. И начав привлекать к ответственности, тогда подобных отговорок станет в разы меньше. Более того, я неоднократно проверял: когда приходишь на место предполагаемых работ, то сотрудников или следов их деятельности на месте нет. Просто отключают, чтобы меньше люди пользовались электроэнергией. А это прямое ущемление прав и свобод потребителей, - подчеркнул Умбеталиев.

Но, по мнению эксперта, случившееся – лишь "цветочки" на фоне нерешенных глобальных проблем.

- Это касается ТЭЦ, каскада ГЭС, "Токтогулки". Реконструкция последней проходила в три фазы. Одна из них – замена блочных трансформаторов и высоковольтных кабелей. Договор на их установку и покупку был заключен с китайской компанией. Они же занимались и запуском оборудования в работу. В начале августа я уже говорил о произошедшей аварии. Меня тогда "Электрические станции" обвинил в предоставлении непроверенной информации. Хотя сами фактически подтвердили тогда случившееся. Насколько мне известно, до сих пор 2 и 3 блочный трансформатор продолжают греться. Я об этом неоднократно предупреждал, что нужно, пока не поздно, создать комиссию, и до наступления и увеличения расхода электроэнергии, выяснить причины и устранить неполадки. Но в "Электрических станциях" уверяют, что они готовы. Посмотрим. Просто если они отказываются принимать во внимание эти советы, есть риски, что поломка может случиться именно в пик холодов, когда нагрузки увеличатся в три раза. Чем это обернется, можно лишь предположить, - заключил Умбеталиев.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/374340
Теги:
ГЭС, энергетика, Кыргызстан, Нацэнергохолдинг, Расул Умбеталиев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  