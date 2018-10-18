Первый снег. Эксперт назвал массовое отключение света дискриминацией

В начале августа этого года общественный деятель Расул Умбеталиев заявил представителям СМИ, что "5 августа 2018 г., на самой крупной ГЭС - "Токтогулке" произошла авария высокой категории".

"Вышел из рабочего режима блочный трансформатор №1 гидроагрегата №1 Токтогульской ГЭС. Возможные причины: нарушение герметичности, повреждение соединительных муфт силового трансформатора, который преобразовывает генераторное напряжение 14,76 кВ на высокое напряжение 500 кВ или повреждение силового кабеля 500 кВ. К тому же, на самом стратегическом энергетическом объекте Кыргызстана сложилась огромная угроза взрывов других блочных трансформаторов по проекту модернизации Токтогульской ГЭС 1-фазы. Поэтому, есть риск, что на стратегическом объекте зимой могут выйти из строя три блочных трансформатора. В итоге республика останется без половины необходимой электроэнергии, что обернется коллапсом", - отметил тогда Умбеталиев.

Тогда представители ОАО "Электрические станции" назвали сложившуюся ситуацию на "Токтогулке" не аварией, а неисправностью, обвинив эксперта в некомпетентности.

Однако позже Расул Умбеталиев снова поднял вопрос, ссылаясь на информацию сотрудников ГЭС о том, что продолжается нагрев блочного трансформатора, и неисправность не была устранена даже в преддверии отопительного сезона.

Примечательна в этом плане ситуация с выпавшим накануне в республике снегом. После случившегося Бишкек и часть районов Кыргызстана оказалась отрезана от электричества. Энергетики объясняют это налипанием мокрого снега на провода, опавшими "неожиданно" листьями и прочими поломками.

Расул Умбеталиев предложил в беседе с VB.KG такое поведение энергокомпаний оспаривать в судебном порядке и взыскивать с них компенсацию за испорченные продукты и прочие доставленные им неудобства. По его словам, в середине октября такое природное явление как снег и первые заморозки неожиданностью назвать нельзя.

- Это снег, а не стихийной бедствие. И это природное явление наглядно показало, что к отопительному сезону энергетики подготовились не полностью. Произошли сразу же массовые отключения света селами, районами и т.д. Но так быть не должно. Первого апреля заканчивается ОЗП и начинается подготовка к новому отопительному сезону. На это отведено 6 -7 месяцев. Особенно это касается распредкомпаний. Все это время они занимались вырубкой поросли деревьев, мешающих электропроводам и линиям. Но как выяснилось, недорубили. При этом ими к 1 октября должны были быть проведены профилактические и ремонтные работы, капремонт трансформаторов, подстанций, линий электропередач, этого, судя по всему, сделано не было. Поэтому первый снег и вызвал такое количество поломок и отключений. И показал неготовность энергосферы к проведению нынешнего ОЗП. Заявляя о том, что обеспечить в холода потребителей светом компаниям помешал снег и листва – детские отговорки. У них для этого было предостаточно времени и средств, как технических, так и финансовых, - считает Умбеталиев.

Эксперт напомнил, что, несмотря на первый снег и минусовые температуры в отдаленных районах, ежедневно распредкомпании сообщают о перерыве в электроснабжении.

- Я считаю, что это в корне неправильно. Так как с 1 октября никаких профилактических и ремонтных работ быть не должно. Ведь это официальное начало ОЗП. О подобных работах по закону они должны сообщать потребителям за три дня. Они этого не делают, а просто ставят перед фактом. Но дело в том, что страдает как бизнес, так и простое население. При этом когда какой-то гражданин не заплатил вовремя 100 сомов, они приходят и отрезают свет – это нормально. А когда отключают без предупреждения целыми районами и страдают их жители, то можно. Подобная политика больше напоминает дискриминацию. Следовательно, надо не ждать, повторюсь, а подавать на них в суд гражданам. Они должны чувствовать свою ответственность. И начав привлекать к ответственности, тогда подобных отговорок станет в разы меньше. Более того, я неоднократно проверял: когда приходишь на место предполагаемых работ, то сотрудников или следов их деятельности на месте нет. Просто отключают, чтобы меньше люди пользовались электроэнергией. А это прямое ущемление прав и свобод потребителей, - подчеркнул Умбеталиев.

Но, по мнению эксперта, случившееся – лишь "цветочки" на фоне нерешенных глобальных проблем.

- Это касается ТЭЦ, каскада ГЭС, "Токтогулки". Реконструкция последней проходила в три фазы. Одна из них – замена блочных трансформаторов и высоковольтных кабелей. Договор на их установку и покупку был заключен с китайской компанией. Они же занимались и запуском оборудования в работу. В начале августа я уже говорил о произошедшей аварии. Меня тогда "Электрические станции" обвинил в предоставлении непроверенной информации. Хотя сами фактически подтвердили тогда случившееся. Насколько мне известно, до сих пор 2 и 3 блочный трансформатор продолжают греться. Я об этом неоднократно предупреждал, что нужно, пока не поздно, создать комиссию, и до наступления и увеличения расхода электроэнергии, выяснить причины и устранить неполадки. Но в "Электрических станциях" уверяют, что они готовы. Посмотрим. Просто если они отказываются принимать во внимание эти советы, есть риски, что поломка может случиться именно в пик холодов, когда нагрузки увеличатся в три раза. Чем это обернется, можно лишь предположить, - заключил Умбеталиев.