Адвокат подозреваемых в рэкете объяснил, откуда столько у них паспортов

Адвокат подозреваемых, которые в Москве обвиняются в вымогательстве денег у трудовых мигрантов, Мирбек Токтошев подал письмо на имя Чрезвычайного и Полномочного Посла КР в РФ Болота Отунбаева с жалобой на Представительство МВД КР в РФ. В частности, его подзащитные выразили недовольство, что из них делают грозных членов ОПГ, которые покоя не дают простым гражданам. Об этом редакции VB.KG сообщил защитник.

По его словам, также и таксисты в поддержку Касымбекова Мадияра и Абдилманап уулу Аскара готовят коллективное письмо руководству правоохранительных органов Кыргызстана.

- Намерены мы подать жалобу и в Генпрокуратуру КР, чтобы в отношении представительства МВД КР в РФ приняли надлежащие меры. Так как никто не имеет право называть человека членом ОПГ без определения суда. Это самоуправство, - сказал он.

Кроме того, Мирбек Токтошев прокомментировал вчерашнее заявление МВД о найденных при обыске у его подзащитных паспортов и водительских удостоверений.

- Мои подзащитные работают в таксопарке, где занимаются различными вопросами. В том числе и по аренде машин и плате за штрафы. Все эти документы были оставлены водителями таксопарку в качестве залога, - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось о задержании преступной группировки в Москве, члены которой от имени криминального авторитета и лидера ОПГ Камчы Кольбаева вымогали деньги с трудовых мигрантов из Кыргызстана в Москве и Московской области.

Позже они были отпущены, так как прокуратура не нашла достаточных доказательств их вины. В свою очередь Представительство МВД КР в РФ выразило недовольство и недоумение тому, что российские правоохранительные органы отпускают их во второй раз.

- Я сам был при обыске, где у них изъяли огромное количество паспортов и водительских удостоверений. Откуда у них это все? Даже я не могу изъять у кого-либо такой документ, - заявил СМИ глава Представительства МВД КР в РФ Раим Салимов.