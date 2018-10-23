Завершается ремонт психоневрологического учреждения для детей в Беловодске

Завершается капремонт и строительство новых корпусов Беловодского детского психоневрологического социального стационарного учреждения (ПССУ) который находится в Московском районе. Об этом сообщает Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства КР.

Как отмечается, общая площадь всех ремонтируемых и строительных работ - 1392 м2.

- Объект профинансирован из бюджета республики по статье "Капитальные вложения". При этом, строительные работы отдельного корпуса начаты в нынешнем марте. На сегодняшний день Госстроем выполнены: земляные работы, устройство фундаментов, железобетонные каркасы 1 и 2 этажа, перекрытий и покрытий, кирпичная кладка стен, электромонтаж, штукатурные работы, наружная канализация, водопровод и на 95 процентов фасад, - проинформировали в ведомстве.

Капитальный ремонт основных зданий Беловодского детского психоневрологического учреждения состоял из 3 блоков в два этажа с переходной галереей и отдельным блоком в один этаж, уточняет ведомство.

- Вторая фаза ремонтных работ начата в июле 2018 года. Она также профинансирована из республиканского бюджета по статье "Капвложения". Строительство и ремонт обошелся государству в 30 миллионов 158 тысяч 800 сомов. Проектом был предусмотрен: демонтаж старых оконных и дверных блоков, сантехнических и отопительных приборов, полов, замена кровли. В настоящее время все виды работ блоков "Б", "В", "М" завершены и заселены. И начаты работы в блоке "А" - административный корпус, - пояснили в Госстрое.