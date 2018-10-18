Машины сотрудников МВД отравляют жизнь соседнему дому

Просим содействовать в ликвидации незаконной парковки автомашин на северной стороне ул. Жумабек 125 (б. Иваницына), западнее ул. Тыныстанова. Ранее здесь был газон. Особенно в холодное время автомашины (как правило, сотрудников МВД)

прогревают двигатели, а весь угар и дым проникает в окна жильцов пятиэтажного дома № 125.

Тогда как на южной стороне этого участка МВД, сотрудники ГАИ запрещают остановку и парковку автомашин, ссылаясь на опасность террористических актов и сохранность жизней милиционеров. А жизни и здоровье жильцов - горожан, оказывается, игнорируются и безразличны для руководства МВД. Наши устные обращения к руководителям МВД бездейственны.

Для сведения, коммунальные службы города Бишкек на днях ликвидировали дикую парковку по ул. Жумабек, но восточнее ул. Тыныстанова. А сил у мэрии против МВД, видимо, не хватает.

Спасибо Вам за то, что при Вашем содействии пару лет назад открыли транспортное движение по ул. Тыныстанова на участке между улицами Жумабек и Фрунзе.

Жильцы дома № 125 ул.Жумабек.

Народную новость прислал Кубан.