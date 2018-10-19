Сотрудники "Северэлектро" вырыли траншею, да так ее и бросили

Мы, жители многоквартирных многоэтажных домов, расположенных по адресу ул. Салиевой 229/1 - 229/7, пересекает ул. Т. Айтматова возмущены деятельностью "Северэлектро" и просим Госэкотехинспекцию и др. соответствующие госорганы обратить внимание.

Дело в том, что около трех недель назад работники "Северэлектро" (так было написано на спецодежде работников, проводивших земляные работы) выкопали траншею глубиной около 1 метра по улице Торокула Айтматова, очевидно, для прокладки силового кабеля. В течение прошедшего периода времени земляные работы конечно же причиняли неудобства жителям этого района - был сильно затруднен проход и проезд по указанной улице, парковка автомобилей. На прошлой неделе (15-20 октября) работники "Северэлектро" обещали засыпать траншею и привести улицу в прежний вид. К большому сожалению, часть траншеи по-прежнему осталась открытой, местами остались кучи грунта, кирпичи и песок. Помимо того, что эти кучи грунта причиняют неудобства, траншея, в которой видно кабели, представляет угрозу жизни - во дворе, на кучах играют маленькие дети, которые могут упасть в траншею и покалечиться. Такое безответственное отношение компании "Северэлектро" просто поражает. Мы не специалисты, но очевидно, что земляные работы проводились без соблюдения правил безопасности. Какие-либо ограждения, информационные щиты во время проведения земляных работ и укладки кабеля не устанавливались.

Также, следует отметить, что при копке траншеи работниками "Северэлектро" был поврежден (на фото) цементный фундамент мусорной контейнерной площадки. Как известно, такие площадки строились на кредитные средства в рамках проекта ЕБРР. Кто ответит за порчу муниципального имущества? Мусорные контейнеры же вытащили за пределы площадки, и теперь эти контейнеры простаивают, т.е. не используются по назначению.

Народную новость прислала Аня