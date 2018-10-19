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Нурсулу Ахметова покинула должность завотдела политики Аппарата президента

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- Виктория Григоренко
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Сооронбай Жээнбеков подписал Указ, согласно которому Ахметова Нурсулу Меирбековна освобождена от занимаемой должности заведующей отделом политики стратегического развития, экономики и финансов Аппарата президента в связи с переходом на другую работу. Об этом сообщает Информационный отдел Аппарата президента КР.

На данную должность Ахметова была назначена 26 августа 2017 года.

Примечательно, что адвокат Сапара Исакова пытался вызвать Ахметову на допрос по делу своего подзащитного. Однако суд отказал ему в этом.


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URL: https://www.vb.kg/374370
Теги:
Нурсулу Ахметова, Сапар Исаков, Сооронбай Жээнбеков, президент
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