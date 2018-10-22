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В Центральной Азии члены "ИГ" интегрируются с криминалом

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- Виктория Григоренко
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Глава российского МИД Сергей Лавров в интервью телеканалу RT France, заявил о том, что боевики ИГ обосновываются на севере Афганистана вплотную к союзникам и партнерам России.

"Афганистан хотят превратить в новый плацдарм ИГИЛ. Боевики этой запрещенной организации обосновываются на севере ИРА вплотную к Центральной Азии. Это серьезнейший вопрос", - подчеркнул Лавров.

Согласен с этой позицией и российский специалист по Афганистану и странам Центральной Азии Никита Мендкович. По его словам, угроза возрастает весь последний год из-за сокращения зоны контроля афганских властей и оперативных успехов боевиков в северных районах Афганистана.

- В настоящий момент считается, что они имеют вход ко всем трём государствам СНГ, имеющим границу с Афганистаном. Собственно, с парированием возможных атак с афганской территории и связаны прошедшие недавно в Кыргызстане учения. Здесь важно подчеркнуть, что за последние годы ОДКБ проделана большая работа по укреплению границы Таджикистана с ИРА, сейчас также возобновилось сотрудничество в этом вопросе с Узбекистаном, что позволяет надеяться на лучшее. По непроверенным данным, даже Туркменистан после атаки в июне на пограничные заставы решился обратиться за помощью к партнерам по СНГ, - пояснил VB.KG Мендкович.

Что касается Кыргызстана, то, по мнению эксперта, угроза терроризма в последние годы только растёт.

- Есть сотни людей, завербованных боевиками, во многих районах есть "спящие" ячейки. Причём последнее уже не только спят, но и стремятся создать криминальную сеть для нужд ИГИЛ - каналы контрабанды наркотиков, оружия, занимаются рэкетом и иными криминальными заработками, чтобы пополнить террористический бюджет. Есть масса примеров терактов и покушений с их участием в Бишкеке и Оше. На юге страны также были выявлены ОПГ с участием бывших боевиков, которые пытались интегрироваться с так называемым "воровским миром", - объясняет ситуацию Мендкович.

Наравне с этим существует и опасная тенденция роста активности исламских радикалов, подчеркивает эксперт.

- Они все более открыто работают с молодежью через интернет и часть мечетей. Зачастую эти люди пытаются подменить традиционный для Кыргызстана ислам концепциями, почерпнутыми от иностранных экстремистов. А ДУМК далеко не всегда может верно отреагировать на сложившуюся ситуацию. Есть также отдельные радикалы в рядах духовенства из числа лиц, обучавшихся за рубежом в прошлые годы. А вот опытных проповедников, пропагандирующих ислам, Кыргызстану однозначно не хватает. А это усиливает существующую угрозу проникновения ИГ изнутри, - резюмировал Мендкович.

Справка: "Исламское Государство" - международная исламистская суннитская экстремистская террористическая организация, запрещенная в Кыргызстане, России и ряде других стран.


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URL: https://www.vb.kg/374383
Теги:
Афганистан, граница, экстремизм, терроризм, ДУМК, ИГИЛ, Кыргызстан, Сергей Лавров, Никита Мендкович, ОДКБ
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