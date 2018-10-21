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Адреса, где с 22 октября начнется отключение газа

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- Елена Цой
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ОсОО "Газпром Кыргызстан" доводит до сведения абонентов, что в связи с проведением ремонтных работ будет прекращена подача природного газа в следующих районах:

- с 22 по 23 октября в г. Бишкек по следующим улицам: Кийизбаева, Армейская;

- с 22 по 26 октября по следующим районам: с.Ново-Покровка, ж/м "Ала-Тоо", ж/м "Ак-Ордо", ж/м "Ак-Орго", с. Пригородное, ж/м "Жениш", с. Маевка, c. Н. Ала-Арча по улицам: Саадаева, Коллектрная, пер. Советский, Киргизская, Колхозная, Новая, ж/м "110 квартал", ж/м "Буурдинский", АГНКС "Газинтерсервис", завод "Монолит", автобаза "Турист";

- с 23 по 24 октября в с.Восток в районе улиц: Ленина, Щорса, Сельповская;

- с 24 по 25 октября в ж/м Арча-Бешик в районе, ограниченном отрезками улиц:

Абдрахманова, Улан, Адыгине, Магистральная, Стадион.

Ремонтные работы проводятся с целью обеспечения бесперебойной подачи газа потребителям.


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URL: https://www.vb.kg/374393
Теги:
газ, отключение газа, Газпром Кыргызстан, Кыргызстан
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