В селе Кашка-Баш нет остановки, где можно подождать единственную маршрутку

Уважаемые градоначальники! Мэрия города Бишкек! Управленческий отдел Сокулукского района! Мы живём в Сокулукском районе, в селе Кашка-Баш, который находится недалеко от города Бишкек. Нас интересует немаловажный вопрос. У нас в селе нет школы, детского сада, поликлиники и, элементарно, у нас нет остановки, где мы, жители этого села, могли бы подождать нашу единственную 396-маршрутку. Которая ходит с интервалом 25-30, а то и больше минут.

В знойную жару, морозной зимой и в проливной дождь нам негде стоять и негде укрыться. Мы не раз обращались по поводу внедрения другой маршрутной линии, но ничего не добились. Вы бы видели, как тяжело нашим детям-школьникам добираться до школы, маршрутники останавливаются через раз. А как жестоко и грубо обращаются с ними?!

У нас в селе есть виноводочный мини-завод, а в соседнем селе Джал, куда наши дети ходят учиться, есть довольно большой кирпичный завод. Помимо этого выше села Джал есть несколько карьеров. Ну неужели трудно построить остановку для людей, ведь этот год 2018 год объявлен годом развития регионов и сельской местности?! Почему мы не входим в эту категорию сел?

Видите ли, остановку строить не разрешается, а виноводочный завод можно, да? Скажите пожалуйста, куда и к кому обращаться по этому вопросу? Мы уже не говорим о постройке школы, детского сада и поликлиники. Каждый гражданин КР имеет право на нормальные человеческие условия, и мы тоже хотим быть в числе этих людей.

Сколько нам ещё терпеть, мерзнуть и промокать под дождём??? Как говорится, "сапожник без сапог" - есть карьеры, кирпичный завод, а вот остановки нет!!!

Уважаемое правительство, просим принять меры и внедрить дополнительную маршрутную линию!!!

Народную новость прислала Назгуль