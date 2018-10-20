Погода
$ 69.33 - 69.53
€ 79.32 - 80.02

Почему из домов бишкекчан исчезла горячая вода?

454  0
- Елена Цой
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В домах некоторых бишкекчан с началом отопительного сезона исчезла горячая вода. Горожане негодуют - мало того, что холодно, так еще и это...

Как такое могло случиться? На вопросы VB.KG и возмущенных горожан отвечает генеральный директор "Бишкектеплосети" Эркин Абдыкалыков.

- Возможные причины - поломки в доме. Где-то прорыв, или самовольная смена схемы подключения. Часто сталкиваемся с ситуациями, когда сами жильцы или частные ремонтники закрывают вентиля. В любом случае, нужно смотреть по каждому отдельному случаю. Потому что не может быть так, чтобы отопление было, а горячей воды - нет. Все идет по одним трубам.

И, конечно же, нам нужно знать адреса - пожалуйста, уважаемые бишкекчане, сразу же звоните на короткий номер 1980 и номер 611169, сообщайте обо всех поломках.

Мы стараемся максимально быстро отрабатывать все поступающие заявки, - уверяет Эркин Эсенбекович.

На вопрос, почему в некоторых домах батареи чуть теплые, Абдыкалыков объяснил, что отопление пошло только по "первому кругу", чтобы запустить систему.

- После чего следуют регулировочные мероприятия. Где-то нужно открыть, где-то прикрыть, отремонтировать. Обычно на это все уходит до двух трех недель, мы стараемся все сделать максимум за неделю. Не всегда получается действовать оперативно - бывает, что, например, без домкома нет возможности попасть в подвал. В этом случае нам остается только ждать, - говорит Эркин Эсенбекович.

Еще один немаловажный для горожан вопрос - по словам Абдыкалыкова, оплата начинается с момента подключения каждого отдельного дома. Все это фиксируется.

По данным "Бишкектеплосети" на 13 часов 20 октября, из 69 медучреждений подключено 50, из 73 дошкольных учреждений - 63, школы - 47 из 55, жилые дома - 1780 из 1942 и 20 ведомственных из 66. На ТЭЦ в работе 7 котлов, 4 турбины, 15 мельниц. Температура сетевой воды ПС/ОС - 62/46 градусов. Работы по подключению остальных потребителе продолжаются.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/374405
Теги:
Бишкектеплосеть, мэрия, отопительный сезон, ремонт, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  