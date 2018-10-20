Почему из домов бишкекчан исчезла горячая вода?

В домах некоторых бишкекчан с началом отопительного сезона исчезла горячая вода. Горожане негодуют - мало того, что холодно, так еще и это...

Как такое могло случиться? На вопросы VB.KG и возмущенных горожан отвечает генеральный директор "Бишкектеплосети" Эркин Абдыкалыков.

- Возможные причины - поломки в доме. Где-то прорыв, или самовольная смена схемы подключения. Часто сталкиваемся с ситуациями, когда сами жильцы или частные ремонтники закрывают вентиля. В любом случае, нужно смотреть по каждому отдельному случаю. Потому что не может быть так, чтобы отопление было, а горячей воды - нет. Все идет по одним трубам.

И, конечно же, нам нужно знать адреса - пожалуйста, уважаемые бишкекчане, сразу же звоните на короткий номер 1980 и номер 611169, сообщайте обо всех поломках.

Мы стараемся максимально быстро отрабатывать все поступающие заявки, - уверяет Эркин Эсенбекович.

На вопрос, почему в некоторых домах батареи чуть теплые, Абдыкалыков объяснил, что отопление пошло только по "первому кругу", чтобы запустить систему.

- После чего следуют регулировочные мероприятия. Где-то нужно открыть, где-то прикрыть, отремонтировать. Обычно на это все уходит до двух трех недель, мы стараемся все сделать максимум за неделю. Не всегда получается действовать оперативно - бывает, что, например, без домкома нет возможности попасть в подвал. В этом случае нам остается только ждать, - говорит Эркин Эсенбекович.

Еще один немаловажный для горожан вопрос - по словам Абдыкалыкова, оплата начинается с момента подключения каждого отдельного дома. Все это фиксируется.

По данным "Бишкектеплосети" на 13 часов 20 октября, из 69 медучреждений подключено 50, из 73 дошкольных учреждений - 63, школы - 47 из 55, жилые дома - 1780 из 1942 и 20 ведомственных из 66. На ТЭЦ в работе 7 котлов, 4 турбины, 15 мельниц. Температура сетевой воды ПС/ОС - 62/46 градусов. Работы по подключению остальных потребителе продолжаются.