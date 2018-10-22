Депутат Жогорку Кенеша не справился с управлением, его мать погибла

Депутат Жогорку Кенеша Нодирбек Каримов в воскресенье, 21 октября, попал в ДТП. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе УОБДД по Чуйской области.

По данным правоохранительных органов авария произошла на 107 километре автодороги Бишкек-Ош, в Жайылском районе Чуйской области.

- Автомобиль Каримова, Тойота Лэнд Крузер направлялся в сторону Бишкека. В горной местности водитель по каким-то причинам не справился с управлением и выехал на обочину. Машина перевернулась на бок, - рассказали в пресс-службе УОБДД по Чуйской области.

В результате полученных травм скончалась мать депутата, кроме того пострадали сам Нодирбек Каримов, который был за рулем, его жена, теща и сыновья 1997 и 2002 годов рождения. Все пострадавшие доставлены в Токтогульскую больницу.