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Депутат Жогорку Кенеша не справился с управлением, его мать погибла

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- Екатерина Улитина
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Депутат Жогорку Кенеша Нодирбек Каримов в воскресенье, 21 октября, попал в ДТП. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе УОБДД по Чуйской области.

По данным правоохранительных органов авария произошла на 107 километре автодороги Бишкек-Ош, в Жайылском районе Чуйской области.

- Автомобиль Каримова, Тойота Лэнд Крузер направлялся в сторону Бишкека. В горной местности водитель по каким-то причинам не справился с управлением и выехал на обочину. Машина перевернулась на бок, - рассказали в пресс-службе УОБДД по Чуйской области.

В результате полученных травм скончалась мать депутата, кроме того пострадали сам Нодирбек Каримов, который был за рулем, его жена, теща и сыновья 1997 и 2002 годов рождения. Все пострадавшие доставлены в Токтогульскую больницу.


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URL: https://www.vb.kg/374415
Теги:
ДТП, Чуйская область, Нодирбек Каримов, Кыргызстан, ГУОБДД, пострадавшие
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Комментарии
Читатель
22.10.2018, 11:49

Сам свою мать убил. Летел с превышением скорости вот и прилетел. Да и еще и не пристегнуты скорее всего были. Он же депутат им законы не указ, гаишники таких не трогают. В таких машинах системы безопасности на высоте и если ехать с разрешенной скорости и пристегнутыми, то погибнуть просто невозможно.

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Али
22.10.2018, 12:18

Жалко мать.

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Райзап
22.10.2018, 13:08

Как такое могло произойти. Беспечность.

Он издает законы как надо правильно жить народу. Сам этого не придерживался, что привело к несчастью.

Если к своим родным такое беспечное отношение то к народу тем более.

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сам по себе
22.10.2018, 13:11

Депутатская неприкосновенность не сработала в данной ситуации, правила одни для всех. Жаль конечно что есть погибшая и пострадавшие, думаю урок на всю жизнь для депутата получен с лихвой

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