В Кыргызстане, наконец, планируют создать качественную "скорую" помощь

"Мы планируем создать доступную, качественную и действительно скорую помощь для граждан". Об этом на пресс-конференции сообщил журналистам министр здравоохранения КР Космосбек Чолпонбаев.

По его словам, сейчас на Иссык-Куле внедряется три пилотных проекта по оптимизации экстренной медпомощи.

- В будущем у нас будет лишь два самостоятельных учреждения скорой помощи - в Бишкеке и Оше. Региональные станции будут объединены при территориальных больницах в отделения экстренной помощи. Они будут работать по принципу службы спасения "911". То есть координировать их будет централизованный диспетчер. Мы создадим доступную и, главное, неотложную медпомощь со всем необходимым оборудованием. И пациенты смогут получить полноценную, качественную медицинскую помощь, - рассказал министр.

Отметим, в этом году заканчивается третий этап национальной программы "Ден соолук". В связи с чем рабочая группа профильного министерства впервые разработала долгосрочную программу по развитию системы здравоохранения до 2030 года. Основная ее задача, по словам Космосбека Чолпонбаева, это профилактика заболеваний, улучшение состояния инфраструктуры первичной медико-санитарной помощи и оптимизация стационаров.