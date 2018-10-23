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Смогут ли государственные медлаборатории вытеснить частные с рынка услуг?

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- Оксана Гут
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В Министерстве здравоохранения решили начать конкурировать с частными медицинскими лабораториями. Как заявил на пресс-конференции журналистам глава ведомства Космосбек Чолпонбаев, задача уже поставлена.

- У нас очень много частных лабораторий, в которых мы переплачиваем. Поэтому мы подумали, почему частные могут делать разные виды анализов, а государственные нет? И поставили задачу. Оказалось, что у нас в каждой больнице и ЦСМ есть по одной лаборатории. Но, к сожалению, финансы так распределены, что мы не можем обеспечить их необходимой технической базой.

Частные лаборатории на самом деле имеют лишь одну большую лабораторию в Бишкеке. А в регионах лишь пункты забора. У них вся логистика продумана, обеспечена. Все результаты анализов передаются он-лайн. Так что и медицинские сотрудники, и сами пациенты могут через телефон посмотреть их. Мы хотим сделать также. Этим самым скоординируем все финансовые и кадровые потоки. И главное – люди не будет ездить по всему городу, чтобы сначала сдать анализы, а потом за результатами, - поделился планами Чолпонбаев.

Он же отметил, что для воплощения их в реальность требует время. Сейчас, со слов министра, только пишется концепция, технико-экономическое обоснование. Так что еще неизвестно, какие расходы предстоят государству.


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URL: https://www.vb.kg/374420
Теги:
здравоохранение, реформы, Космосбек Чолпонбаев, Минздрав
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