Кыргызстан и Узбекистан вновь обсуждают делимитацию и демаркацию границ

С 15 по 21 октября в городе Наманган Республики Узбекистан состоялась очередная встреча рабочих групп правительственных делегаций Кыргызской Республики и Республики Узбекистан по вопросам делимитации и демаркации кыргызско-узбекской государственной границы.

На встрече обсуждены вопросы по описанию прохождения проектной линии кыргызско-узбекской государственной границы. По итогам встречи рабочих групп согласованы два участка и подписан соответствующий протокол.

Согласно утвержденному премьер-министрами двух стран плану-графику встреч на 2018 год, очередная встреча рабочих групп состоится в ноябре текущего года на территории Кыргызской Республики, сообщает Отдел информационного обеспечения Аппарата Правительства КР.