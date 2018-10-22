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В России "задержали" плавучую плантацию конопли

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- ВБ
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Архангельские полицейские обнаружили на дебаркадере у берега реки Кузнечиха целую плантацию конопли. В ходе спецоперации при поддержке отряда специального назначения "Гром" задержаны трое местных жителей в возрасте от 43 до 54 лет. Они подозреваются в незаконном культивировании наркосодержащих растений, со ссылкой на пресс-службу МВД РФ пишет "Российская газета".

Плавучую плантацию устроили в просторном помещении на дебаркадере. Коноплю выращивали в горшках под специальным освещением. Стражи порядка изъяли 237 кустов наркосодержащих растений, приспособления для полива и другое вспомогательное оборудование. Возбуждено уголовное дело.


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URL: https://www.vb.kg/374426
Теги:
наркотики, Россия, конопля, уничтожение наркотиков, тетрагидроканнабинолы, анаша, гашиш, уголовное дело
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