В России "задержали" плавучую плантацию конопли

Архангельские полицейские обнаружили на дебаркадере у берега реки Кузнечиха целую плантацию конопли. В ходе спецоперации при поддержке отряда специального назначения "Гром" задержаны трое местных жителей в возрасте от 43 до 54 лет. Они подозреваются в незаконном культивировании наркосодержащих растений, со ссылкой на пресс-службу МВД РФ пишет "Российская газета".

Плавучую плантацию устроили в просторном помещении на дебаркадере. Коноплю выращивали в горшках под специальным освещением. Стражи порядка изъяли 237 кустов наркосодержащих растений, приспособления для полива и другое вспомогательное оборудование. Возбуждено уголовное дело.