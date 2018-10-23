В Кыргызстане 100 000 нелегалов? Отвечает МВД

В некоторых средствах массовой информации распространено сообщение о том, что на территории Кыргызской Республики находятся 100000 (сто тысяч) нелегалов, данная информация не соответствует действительности.

Пресс-служба министерства опровергает данную информацию и сообщает, что сотрудниками Службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции МВД Кыргызской Республики на постоянной основе проводятся оперативно-профилактические мероприятия, направленные на выявление и пресечение граждан, находящихся на территории Кыргызской Республики незаконно. Так, за 9 месяцев 2018 года было выявлено 154 факта незаконной миграции, незаконного пересечения границы Кыргызской Республики - 143 факта.

За нарушение миграционного законодательства Кыргызской Республики выдворено за пределы Кыргызстана 340 иностранных граждан, а также за нарушение установленного порядка пребывания в Кыргызской Республике или транзитного проезда оштрафованы 3636 иностранных граждан на общую сумму 34 900 000 (тридцать четыре миллиона девятьсот тысяч) сом.

За 9 месяцев 2018 года на территории Кыргызской Республики, по данным Государственной регистрационной службы при ПКР, всего зарегистрировано 38 тыс. 771 иностранный гражданин. На постоянной основе сотрудниками милиции органов внутренних дел Кыргызской Республики проводятся оперативно-профилактические мероприятия под названием "Нелегал" и "Мигрант".