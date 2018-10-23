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Гражданин Казахстана пытался незаконно вывезти сокола-балобана

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- ВБ
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Отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы Кыргызской Республики сообщает, что 22 октября 2018 г. пограничники КПП "Чалдыбар - автодорожный" задержали гражданина Казахстана, пытавшегося незаконно вывезти сокола-балобана с территории Кыргызской Республики.

Гражданин Казахстана Э.Дж. 1987 г.р. прибыл в пункт пропуска на автомобиле "Мерседес-Бенц".

В ходе досмотра транспортного средства пограничники обнаружили спрятанную в коробке под задним сидением птицу. Проверка выявила, что казахстанец пытался вывезти 1 сокола-балобана, внесенного в Красную книгу. У гражданина Э.Ж. также отсутствовали разрешительные документы на птицу.

После составления соответствующих документов задержанный был передан сотрудникам территориального подразделения МВД КР.


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URL: https://www.vb.kg/374451
Теги:
задержание, Красная книга, сокол-балобан, Погранслужба
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