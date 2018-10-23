Википедия сменила президента Кыргызстана

В свободной интернет-энциклопедии неизвестные сменили имя президента Кыргызстана. Теперь, если верить источнику, Кыргызскую Республику возглавляет Михрибан Шамаксутова.

Согласно спискам избирателей, составленным для последних президентских выборов в 2017 году, в Кыргызстане, действительно, есть гражданка с именем Михрибан Шамаксутова. Она родилась 1 июня 1997 года.

В своей анкете в социальных сетях девушка указывает, что жила в Кыргызстане, но теперь находится в Москве. Мехрибан часто делится специализированными медицинскими материалами, в частности, ее интересует кардиология. О своем новом статусе в Википедии девушка ничего не сообщает.

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По данным VB.KG, в аппарате президента уже в курсе этого информационного казуса, данные будут исправлять. Удастся ли выяснить, кто нахулиганил с данным президента, неизвестно.