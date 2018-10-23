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Кубанычбек Кулматов смог встретиться со своей супругой

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- Виктория Григоренко
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"Завтра подходит к завершению срок ареста Кубанычбека Кулматова. Следователи ГКНБ уже подали ходатайство о его продлении до 28 ноября, но мы все же надеемся, что суд примет нашу сторону". Об этом VB.KG сообщил его адвокат Сергей Слесарев.

Он также отметил, что следователи, наконец перестали препятствовать и встречам экс-мэра с супругой.

- У моего подзащитного и его жены была одна встреча. Планируется и следующая. Хотя следствие уже говорит о том, чтобы оставить его под стражей. Но все же хочется верить, что суд начнет рассматривать дело не только с позиции обвинения, но с позиции защиты. Пока же судебный орган ничего по делу не истребует, а только продлевает меру пресечения без каких-либо существенных объяснений, - настаивает Сергей Слесарев.

Адвокат добавил, что в целом Кубанычбек Кенешевич чувствует себя нормально и не жалуется на условия содержания в СИЗО.


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URL: https://www.vb.kg/374462
Теги:
ГКНБ, СИЗО, Кубанычбек Кулматов, суд, Бишкек, Кыргызстан, Сергей Слесарев
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Комментарии
Мира
23.10.2018, 15:37

Неужели разрешили, после шума в СМИ. Мда уж дожили, законы не работают, все по указке..

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Мда
23.10.2018, 16:00

С которой женой? 

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