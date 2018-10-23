Купить билет в Ош через терминал? Легко!

В современном мире время – наиболее ценный актив. Пробки, бесконечные очереди и просьба "повисеть" на линии 30 минут, пока ответит оператор – все это уходит в прошлое благодаря современным технологиям и инновационным решениям, призванным облегчить жизнь. Ведь ничто не ценится больше, чем время.

Прогресс не обходит стороной и путешествия. Долететь из Оша в Бишкек за 30 минут вместо 12-тичасовой поездки? Легко и доступно. Особенно с Эйр Манас. Однако быстро можно не только путешествовать, но и приобретать билеты. Вовсе не обязательно планировать поездку в авиакассу на другой конец города; купить билет можно и дома. И даже в ближайшем супермаркете. Ведь теперь покупка билетов доступна через платежные терминалы, расположенные в самых удобных локациях. Создать бронь можно как дома с компьютера, так и прямо перед терминалом с телефона. Пару нажатий, внесение денег – и билет Ваш. Для тех же, кто хочет приобретать билеты, не вставая с дивана, есть возможность покупки через электронный кошелек Мобильник. Деньги.

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