За что сидят кыргызстанцы в тюрьмах других стран?

В местах лишения свободы за рубежом находятся 1787 кыргызстанцев. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил омбудсмен Токон Мамытов.

По его словам, большинство граждан Кыргызстана отбывают наказания за совершение преступлений в России – 1453 человека, в Казахстане – 212, в Таджикистане – 34 и в Узбекистане – 19.

О судьбе еще 69 человек Токон Мамытов не уточнил. Вероятно, они находятся в местах лишения свободы других государств. К примеру, известно, что граждане Кыргызстана отбывают сроки в тюрьмах КНР и Ирана.

- Чаще всего кыргызстанцев осуждают за наркоторговлю. Это 35% от общего числа. Преступления против жизни, здоровья и половой неприкосновенности составляют 30%, нарушения против собственности – 20% от общего числа совершенных преступлений, - рассказал Токон Мамытов.

Омбудсмен добавил, что за последний год удалось вернуть 46 человек, получивших приговор в иностранных государствах, чтобы они отбывали наказание в местах лишения свободы в Кыргызстане.