Гульзат Мамытбек: мы же не можем петь про секс и текилу!

Активистка, общественный деятель и сторонница сайентологической церкви Гульзат Мамытбек решила вдохновить Кыргызстан своей песней "Мой кыргыз". Об этом она сегодня заявила на пресс-конференции, где презентовала свой клип.

По ее словам, она решила показать народу Кыргызстана настоящее искусство.

- Я всю жизнь мечтала быть певицей и танцовщицей. Но родители мне не разрешали этого и говорили, что в шоу-бизнесе один разврат. Я не совсем понимала своих родителей, но увидев шоу-бизнес изнутри я поняла, что в этом есть доля правды. Некоторые наши представители шоу-бизнеса учатся у Европы оголять свои тела, делать пластические операции на свое тело и этим трясти перед камерой. Это уровень животности. Мы же люди, а значит духовные существа. Мы же не можем петь про секс и текилу. Я очень люблю Ольгу Бузову за то, что она пахарь, но я не уважаю ее творчество, - сказала она.

С этой целью активистка решила кардинально поменять взгляды на искусство.

- Я хочу, чтобы искусство было искусством. Искусство - это общение, где автор общается со зрителями. Своей новой песней и клипом я хочу вдохновить кыргызов на великие свершения, - добавила она.