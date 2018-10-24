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Гульзат Мамытбек: мы же не можем петь про секс и текилу!

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- Андрей Заверухин, Бакыт Стамов
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Активистка, общественный деятель и сторонница сайентологической церкви Гульзат Мамытбек решила вдохновить Кыргызстан своей песней "Мой кыргыз". Об этом она сегодня заявила на пресс-конференции, где презентовала свой клип.

По ее словам, она решила показать народу Кыргызстана настоящее искусство.

- Я всю жизнь мечтала быть певицей и танцовщицей. Но родители мне не разрешали этого и говорили, что в шоу-бизнесе один разврат. Я не совсем понимала своих родителей, но увидев шоу-бизнес изнутри я поняла, что в этом есть доля правды. Некоторые наши представители шоу-бизнеса учатся у Европы оголять свои тела, делать пластические операции на свое тело и этим трясти перед камерой. Это уровень животности. Мы же люди, а значит духовные существа. Мы же не можем петь про секс и текилу. Я очень люблю Ольгу Бузову за то, что она пахарь, но я не уважаю ее творчество, - сказала она.

С этой целью активистка решила кардинально поменять взгляды на искусство.

- Я хочу, чтобы искусство было искусством. Искусство - это общение, где автор общается со зрителями. Своей новой песней и клипом я хочу вдохновить кыргызов на великие свершения, - добавила она.


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URL: https://www.vb.kg/374489
Теги:
клип, Кыргызстан, активисты, Гульзат Мамытбек, секс, текила
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Комментарии
Читатель Вечерки
24.10.2018, 15:59
Карма: +6
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 10
Минусов: 4
Комментариев: 20

Красавица ! Отличный клип сделала !

"Менин кыргызым"

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Жалоба модератору
17
24.10.2018, 16:44

Почему нет? Духовная вы наша.

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Жалоба модератору
Хитоми
24.10.2018, 17:16

Кыргызы ханы! ))))) ахахах. Нас топтали и монголы и китайцы и русские. Времена другие, щяс нас топчат свои же чиновники, депутаты и министры. Советую посмотреть ролик где она сказки рассказывает. Вот умора))

0
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Жалоба модератору
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