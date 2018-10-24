Модель веб-студии: ужасно чувствовать, что на тебя смотрят извращенцы

- Работать вебкам моделью очень тяжело морально, это ужасно чувствовать, что на тебя смотрят какие-то извращенцы по ту сторону экрана, - с таких слов начала свой рассказ молодая девушка из Бишкека, которая пожелала не называть своего настоящего имени. Оно и понятно, ведь вебкам-моделинг, по сути, та же проституция, только виртуальная.

Потому будем называть нашу собеседницу "Катя". К слову, она не уточнила, по каким причинам решилась поделиться своей историей с VB.KG. Возможно из-за того, что так и не смогла заработать в этой индустрии обещанных ей гонораров. Она лишь призналась, что не хочет лично делиться своим постыдным опытом со знакомыми девушками, которые все чаще стали интересоваться довольно, как оказалось, развитым в Бишкеке бизнесом.

Я к вам по объявлению

- Я искала работу. Купила газету и там очень много объявлений по типу "Работа для активных девушек от 18 до 25, общение с иностранцами". Я не знала, что именно требуется, решила позвонить. Меня пригласили прийти в офис, который находился в четырехэтажном здании на пересечении улиц Киевская и Советская. В кабинете меня встретила девушка по имени Настя. Она объяснила суть работы, и я сразу согласилась. Только предупредила, что раздеваться не буду... Максимум до нижнего белья. Тут же на месте меня сфотографировали, взяли копию паспорта, отсканировали данные. Меня посадили на сайт (не будем его называть, чтобы не рекламировать сомнительное трудоустройство - ред.). Рабочий день 5 часов. Всего три смены - с 11.00 до 17.00 одна девочка, с 17.00 до 00.00 – другая, и на ночь остается третья. Студия эта находилась в трехкомнатной квартире, то есть одновременно на разных сайтах работали три модели. В комнатах ничего лишнего - красивая кровать, компьютер и лампы освещения. В квартире также находился администратор – парень, но они всегда менялись. Их задача в том, чтобы контролировать нас и налаживать работу техники. Еще есть операторы, которые и находили для нас клиентов. Но их мы никогда не видели, общались онлайн, - продолжила свою историю "Катя".

Мастер-класс от фавориток

- Всех новеньких учат популярные на сайтах девочки, которые всем нравятся, - продолжает собеседница редакции. - Уроки проходили через скайп. Нам рассказывали, как нужно себя вести на камеру, как правильно одеваться-раздеваться. Учили правильно наносить макияж, чтобы мы не выглядели как "шлюхи". Нам говорили, что клиенты устали от своих жен, им не нужны зачуханные лица, им нужно общение, красота, женственность, ухоженность и легкость. Также нам говорили, что нужно снимать с себя одежду медленно, тянуть время. Нас предупреждают и о правилах, к примеру, нельзя работать при детях, животных или с какими-то заболеваниями. В целом, мы должны были делать то, что попросит клиент… Но не использовать ничего, кроме вибратора. Я думаю, на таких сайтах в основном извращенцы сидят. Мы не всегда видели клиента, но, когда были чаты, что называется, "камера на камеру", они там тоже раздевались и мастурбировали. Бывало так, что те, кто заказывал приват, просто молчали, и нужно было самой придумывать, что ему показать. Были и те, кто просил не раздеваться. Мы просто разговаривали. Они расспрашивали обо мне, писали, что любят азиаток и хотят найти жену.

Хочешь зарабатывать - раздевайся

- Финансовые потоки отслеживают те самые операторы. И клиентов они находят, проверяя их электронные кошельки на сайтах. Если деньги есть, то начинают их обрабатывать. Каждый день открывали разные сайты, в том числе (опять же, не называем сайт, дабы не рекламировать сомнительные услуги - ред.). Но там уже просили раздеваться. Я была зажата. По-моему, за новеньких платят 1 доллар в минуту. Задача операторов и наша удержать клиентов подольше. Если ему не нравится, он может закрыть чат. В первый день я заработала мало, где-то 140 долларов. Из них операторы получают 30%, часть администраторам, и только часть мои. Через несколько дней мне сказали, что если я не буду полностью раздеваться, то ничего не заработаю. Больше получить денег можно на *******. Там многие наши девочки работают. В общем, все сводится к тому, что в конечном счете ты должна вести чаты обнаженной… Я не смогла доработать до конца месяца. Меня сильно и не удерживали. Потому как желающих на мое место очень много. С зарплатой вопрос так и не решился. Сначала попросили сделать MasterCard, потом немного подождать, потом вовсе дали российский номер +7901******0 и сказали разговаривать напрямую с администрацией студии E******. Связывались мы через WhatsApp с некими Костей и Андреем. Как я потом узнала, всем этим уже 15 лет занимается компания "Ар******". И их студии по вебкам-моделингу находятся не только в Бишкеке, но и в Алматы, и в Питере, - на том и закончилось освоение новой профессии для "Кати", по крайней мере с ее же слов.

Но, как выяснилось, не все так легко могут уйти из этого бизнеса. В редакцию VB.KG пришло еще одно анонимное сообщение следующего содержания:

- Хозяева вебкам-студий заманивают молодых и глупых девушек для работы у них. Они берут фото-видео материал, отснятый за первый день, и потом шантажируют их тем, что выложат все в Сеть. Боясь, что это увидят родственники и близкие, девчонки вынуждены продолжать работу. Я ни в коем случае их не защищаю, но и смотреть на это все как-то не получается без эмоций. Хотелось бы, чтоб владельцев данных студий привлекли к ответственности. Но пока наши доблестные милиционеры за это возьмутся... Вообще, говорят, что МВД их и "крышует".

Пообщавшись с информатором, узнаем еще об одной вебкам-студии в Бишкеке. Она, со слов, скажем "Гули", находится по улице ....... (адрес имеется в распоряжении редакции).

- Вход в квартиру с двух сторон: с подъезда и с фасадной части дома. График работы плавающий, т.е. в сутки нужно отработать 5-6 часов неважно в какое время. Зарплата 20-25 % от просмотров. В месяц выходит не менее 50 000 сом, бывает и больше, - рассказывает "Гуля".

И что, интересно, владельцами студии по предоставлению виртуальных интим-услуг называют также граждан России, уроженцев Санкт-Петербурга.

- Их называют "питерские", а владельца называют "Михалыч", ещё у него есть помощница по имени "Анара", - поделилась подробностями вебкам-модель.

От редакции добавим, что единственное смягчающее обстоятельство, о котором сообщили девушки, что в эти студии не берут несовершеннолетних. В это хочется верить. А те, кто откликается на такого рода объявления, должны не обманывать прежде всего себя, называя такую работу модельным бизнесом. Ей давно дано название – виртуальная проституция. И да. Кроме позора перед родственниками вебкам-моделям в Кыргызстане ничего не грозит.

Правоохранительные органы могут привлекать к ответственности только за организацию подобных студий. И то, наказание, просто смехотворное. Напомним, летом был обвинен в содержании вебкам-студии отечественный молодой певец Даниэль Ажиев. Он признал свою вину, раскаялся и суд взыскал с него штраф в размере 30 тысяч сомов.

Тогда как, по данным того же Министерства внутренних дел, в Бишкеке промышляют 50 вебкам-студий. Но вот отыскать их и, тем более, прикрыть - уже из серии "миссия невыполнима".

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