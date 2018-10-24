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Иса Омуркулов поддержал движение "СДПК без Атамбаева"?

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- Бакыт Стамов
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Лидер депутатской фракции СДПК Иса Омуркулов принял у себя в кабинете участников партийной конференции "СДПК без Атамбаева", прошедшей недавно в Караколе. Об этом редакции VB.KG сообщил один из инициаторов данных мероприятий, экс-глава Чуйской области Сагынбек Абдрахманов.

По его словам, встреча прошла в доверительной обстановке.

- Мы ему рассказали о нашем основном требовании очистить партию от людей, которые скомпрометировали СДПК, в том числе и от Атамбаева. Он с этим согласился. Также он поддержал наше мнение, что партия не должна быть собственностью одного человека, - отметил Абдрахманов.

Лидер фракции также одобрил намерение своих гостей провести в Бишкеке внеочередной съезд СДПК, где будет поставлен вопрос об исключении экс-президента из партии.

- Он заверил нас, что большая часть фракции СДПК в парламенте поддерживает нас, - добавил Сагынбек Уметалиевич.

Получить комментарии о том, насколько заявленное Абдрахмановым соответствует действительности, от Исы Омуркулова пока не удалось.

Напомним, ранее партийные конференции под лозунгом "СДПК без Атамбаева" прошли во всех областях Кыргызстана. Официальный представитель социал-демократов Кундуз Жолдубаева назвала эти мероприятия нелегитимными.


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URL: https://www.vb.kg/374498
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Иса Омуркулов, СДПК, Кундуз Жолдубаева, Сагынбек Абдрахманов, СДПК без Атамбаева
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Комментарии
sas
24.10.2018, 17:14

последние "крысы" бегут с тонущего корабля

0
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Жалоба модератору
Асхат
24.10.2018, 17:14

нафига висит потрет президента в кабинетах депутатов и чиновников?? что за тоталитаризм советизм?? а Иса тот еще Лиса. Его место на нарах 

+1
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Жалоба модератору
123
24.10.2018, 17:18

Однокашник предал...

Ничего личного, только бизнес

+1
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Жалоба модератору
вот они крысы
24.10.2018, 17:19

с тонущего корабля все бегут, в бытность, когда АША был президентом, все они были в корабле, как начали сажать по статье коррупция, все разбежались и поймали тишину. останутся одни обонки бабы-карамышкина,мусабекова, касмалиева....вот и партия в лице с лидером атамбаевым

+1
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Жалоба модератору
Айдар Алиев
24.10.2018, 17:26
Карма: +16
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 23
Минусов: 7
Комментариев: 12

Атамбаевди азыр эч ким колдобой калган. Анын орду түрмөдө

+3
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Жалоба модератору
777
24.10.2018, 17:27

Стаарый лис...))))

+1
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Жалоба модератору
Нурлан Каюмов
24.10.2018, 17:28
Карма: +5
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Плюсов: 54
Минусов: 49
Комментариев: 46

Ура, Ура, Ура!!! СДПК без Атамбаева!!! Ура Ура Ура!!!!

Эмне үчүн КСДП Атамбаевдин артынан жок болушу керек?Ал киши өзү улуу трибунага чыгып алып, «Мен саясаттан кетем» деп айткан болчу.

Сөзүнө турбайбы. Келгиле ошол айткан сөзүн биз талап кылышыбыз керек. Урматтуу

партиялаштар, айрымдарыңар ушул партияда 20 жылдан бери жүрөсүңөр, эмгегиңер

аябай зор. Эмне үчүн силердин эмгегиңер кумга сиңген суудай жок болушу керек?

Биз ага жол бербейбиз. Биз партиянын авторитетинкөтөрүшүбүз керек. Партиянын авторитетин түшүргөн адамдар кимдер? Алардын жарымысы саясий кеңеште отурушат. Жарымысы камалып отурат. Жарымысы чет

мамлекетте качып жүрүшөт. Алардын баардыгы Алмазбек Атамбаев айткандай доллар

менен миллиардер. Өзүңүздөр ойлоп көрүңүздөрчү, мамлекеттик кызматта иштеп,

кантип доллар менен миллиардер болосуң? Доллар менен эмес, сом менен миллиардер

боло албайсың эч качан. Алардын баардыгы мамлекетти эмес, партияны эмес,

алардын баардыгы өзүнүн кызыкчылыгын ойлоп жүргөн адамдар. Алар Алмазбек

Атамбаевдин жакын адамдары, жансакчылары, жан жөкөрлөрү, секретаршалары,

шоопурлары. Мына ошолор мамлекетти башкарган. Мына ошолор партияны башкарган. Мына

ошолор кыргызды карызды батырган. Мамлекетти тоногон адамдар. Ошолордун баары

элдин алдында, мыйзамдын алдында жооп бериши керек 

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Жалоба модератору
Нурлан Каюмов
24.10.2018, 17:29
Карма: +5
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Плюсов: 54
Минусов: 49
Комментариев: 46

В Панфиловском районе Чуйской области сегодня прошла партийная конференция СДПК. Лозунг мероприятия: «СДПК без Атамбаева».Участники собрания заявили, что их надежды не оправдались. Они потребовали очистить партию от коррупционеров. Их не устраивает политика лидера СДПК Алмазбека Атамбаева. Они требуют его отставки и смены политсовета.Аналогичные конференции прошли и в других районах Кыргызстана.

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Жалоба модератору
Нурлан Каюмов
24.10.2018, 17:30
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Минусов: 49
Комментариев: 46

Сегодня в Токтогульском районе Джалал-Абадской области проходит очередная партийная конференция под лозунгом «СДПК без Атамбаева». Об этом Vesti.kg сообщил бывший член СДПК и экс-глава Чуйской области Сагынбек Абдрахманов.

По его словам, данное мероприятие посетили делегаты из 11-х айыльных округов Токтогульского района.

- На этой конференции собралось около 60 человек, которые также рассмотрят резолюцию, ранее принятую в трех районах, - уточнил Сагынбек Уметалиевич.

Напомним, ранее члены СДПК Московского, Сокулукского и Панфиловского районов Чуйской области провели у себя партийные конференции, на которых была принята резолюция с требованием провести зачистку партии. В частности, одним из лозунгов стала фраза «СДПК без Атамбаева». Все эти мероприятия, по словам Абдрахманова, являются прелюдией к проведению внеочередного республиканского съезда СДПК, на котором поставят вопрос об исключении экс-президента из партии.

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Жалоба модератору
Айдар Алиев
24.10.2018, 17:30
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Комментариев: 12

АША Кой-Таштагы, мамлекеттик резиденциядагы хан сарайларды мыйзамсыз жол менен табылган акчаларга курган болуп чыгат. Ал акчалардын кайдан келгендиги деле коомчулукка жашыруун сыр болбой калды. Башка өлкөдө, маселен, Түштүк Кореяда же Японияда мамлекет башчысы мындай жоруктарды жасаса, эбак эле анын колуна кишен салып, түрмөгө алып барып, отургузуп коюшмак.

АШАны чолчоңдото бербестен тезирээк кол тийбестигин алып, буга окшогон жоруктары үчүн жоопкерчиликке тартуу керек. Антпесе “мыйзам алдында бардыгы бирдей” деген Конституциялык норма бузулат.

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Жалоба модератору
Айдар Алиев
24.10.2018, 17:30
Карма: +16
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Плюсов: 23
Минусов: 7
Комментариев: 12

АША Кой-Таштагы, мамлекеттик резиденциядагы хан сарайларды мыйзамсыз жол менен табылган акчаларга курган болуп чыгат. Ал акчалардын кайдан келгендиги деле коомчулукка жашыруун сыр болбой калды. Башка өлкөдө, маселен, Түштүк Кореяда же Японияда мамлекет башчысы мындай жоруктарды жасаса, эбак эле анын колуна кишен салып, түрмөгө алып барып, отургузуп коюшмак.

АШАны чолчоңдото бербестен тезирээк кол тийбестигин алып, буга окшогон жоруктары үчүн жоопкерчиликке тартуу керек. Антпесе “мыйзам алдында бардыгы бирдей” деген Конституциялык норма бузулат.

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Жалоба модератору
Борис Фомичев
24.10.2018, 17:31
Карма: +2
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Комментариев: 4

Предатели всегда были и будут. Теперь ясно, что Иса решил загробастать партию. Себе и ещё кое-кому. Рейдерство, обыкновенное гадкое рейдерство. ТАКОЕ ЖЕ, КАК ДТП ЕГО СЫНА, КОТОРЫЙ РАЗМАЗАЛ ТРОИХ ПО АСФАЛЬТУ. 

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Жалоба модератору
Борис Фомичев
24.10.2018, 17:32
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Нурлан Каюмов

В Панфиловском районе Чуйской области сегодня прошла партийная конференция СДПК. 

Партийная конференция, которую организует исключенный из партии Сагын?  КВН и театр Иуд

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Жалоба модератору
Hook
24.10.2018, 17:41

вот они крысы

с тонущего корабля все бегут, в бытность, когда АША был президентом, все они были в корабле, как начали сажать по статье коррупция, все разбежались и поймали тишину. останутся одни обонки бабы-карамышкина,мусабекова, касмалиева....вот и партия в лице с лидером атамбаев

Карамушкина больше  мужик, чем иса

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Жалоба модератору
Анар
24.10.2018, 17:43

Иса всю жизнь мечтал быть во главе партии, а тут подвернулся шанс. грязно и мерзко. партия предателей будет у них

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Читатель Вечерки
24.10.2018, 17:57
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Комментариев: 20

Вот так к Атамбаеву и придет песец.

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Борис Фомичев
24.10.2018, 18:14
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Комментариев: 4

Анар

Иса всю жизнь мечтал быть во главе партии, а тут подвернулся шанс. грязно и мерзко. партия предателей будет у них

Говорят, что ему обещано место премьера. Старается старый плут. Милая семейка - сын убийца, отец предатель и самый ужасный мэр Бишкека.

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Злата Ковалева
24.10.2018, 18:28
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Irina Karamushkina: Вот трусы!!! Выбрали время, когда меня и Мадеминова нет- некому выступить, Алмазбека Атамбаева нет, решили провести фракцию и поддержать этих отшепенцев! Это совсем не члены партии давно! В Караколе проводили конференцию СДПК: Данияр Дербишалиев( он член партии " Республика"), Эшенгуль Иманкожоева- член партии " Ата Мекен", сам Абдрахманов манипуллированный отколотой частью сегодня от настоящих партийцев, давно исключён из партии! Пользуясь брендом партии, они провели нелегитимные конференции совсем с незнакомыми мне людьми, которых не знаю( в партии 23года!). Лжесвидетельствуют народу и вводят в заблуждение партийцев. А Иса О., ели это действительно так, уже шкура даже не на стенке, а на полу, под ногами.... Либо они нас провоцируют, либо взбудоражат людей, но это будет уже их грех!

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Читатель Вечерки
24.10.2018, 19:02
Карма: +6
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Плюсов: 10
Минусов: 4
Комментариев: 20

Партии наносят колоссальный вред Кыргызстану. Если бы не было партий - Кыргызстан уже давно стал бы нормальной страной. Но сейчас фактически вся власть находится в руках паханов-главарей так называемых партий, которые фактически являются лишь организованными преступными группировками.

Благодаря партиям в Жогорку Кенеше находятся случайные люди и откровенные преступники.

При голосовании за каждого депутата такого беспредела не было бы.

Сейчас же любой желающий с тугим кошельком может стать депутатом Жогорку Кенеша - достаточно заплатить пахану партии, чтобы он включил в список.

С этими партиями народ одурачили по полной программе !

В Кыргызстане необходимо запретить все партии и избирать каждого депутата отдельно. Избирать за заслуги и способности !

Народ должен снова взять власть в свои руки через своих истинных представителей, а не хапуг-казнокрадов, которые на наворованные деньги создают партии, попадают в Жогорку Кенеш, а потом начинают грабить Кыргызстан !

Вся власть - народу, а не этим прохиндеям из "партий" !

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