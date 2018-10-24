Иса Омуркулов поддержал движение "СДПК без Атамбаева"?

Лидер депутатской фракции СДПК Иса Омуркулов принял у себя в кабинете участников партийной конференции "СДПК без Атамбаева", прошедшей недавно в Караколе. Об этом редакции VB.KG сообщил один из инициаторов данных мероприятий, экс-глава Чуйской области Сагынбек Абдрахманов.

По его словам, встреча прошла в доверительной обстановке.

- Мы ему рассказали о нашем основном требовании очистить партию от людей, которые скомпрометировали СДПК, в том числе и от Атамбаева. Он с этим согласился. Также он поддержал наше мнение, что партия не должна быть собственностью одного человека, - отметил Абдрахманов.

Лидер фракции также одобрил намерение своих гостей провести в Бишкеке внеочередной съезд СДПК, где будет поставлен вопрос об исключении экс-президента из партии.

- Он заверил нас, что большая часть фракции СДПК в парламенте поддерживает нас, - добавил Сагынбек Уметалиевич.

Получить комментарии о том, насколько заявленное Абдрахмановым соответствует действительности, от Исы Омуркулова пока не удалось.

Напомним, ранее партийные конференции под лозунгом "СДПК без Атамбаева" прошли во всех областях Кыргызстана. Официальный представитель социал-демократов Кундуз Жолдубаева назвала эти мероприятия нелегитимными.