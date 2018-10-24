Вам письмо! Обаме, Клинтон, Соросу и в офис CNN прислали бомбы

Взрывные устройства в пакетах были отправлены бывшему президенту Бараку Обаме и бывшему госсекретарю Хиллари Клинтон, а также офисам CNN в Нью-Йорке/ Об этом стало известно в среду из сообщений Секретной службы США, охраняющей действующих и бывших президентов. В понедельник бомбу похожей конструкции получил финансист Джордж Сорос, а в среду из-за взрывного устройства эвакуировали редакцию CNN на Манхэттене. Все адресаты находятся в штате Нью-Йорк и являются сторонниками или членами демократической партии США, сообщает New York Times.

Ни одно из взрывных устройств никому не причинило вреда - они были выявлены и уничтожены. Бомбы представляли собой отрезок трубы (pipe bomb) длиной около 15 см, наполненный порохом и снабженный детонатором. Вечером во вторник взрывное устройство перехватили при проверке почты, присланной на адрес Билла и Хиллари Клинтон. Бомбу обнаружил специалист, занимающийся проверкой почты, приходящей на адрес четы Клинтон. Такой же пакет утром в среду получил и Обама.

Сотрудники правоохранительных органов расследуют, были ли все устройства отправлены одним и тем же лицом или лицами.

Белый дом в среду назвал "мерзкими" попытки отправить взрывные устройства Клинтон и Обаме и пообещал найти и наказать виновных. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс. "Полностью согласен!" - написал в Twitter сам Трамп.

Фото Jeenah Moon для The New York Times