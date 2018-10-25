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Премьер-министр Абылгазиев посетит с рабочей поездкой Баткенскую область

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- ВБ
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Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев сегодня с однодневной рабочей поездкой посетит Баткенскую область.

Глава правительства примет участие в церемонии открытия школ и детского сада в Баткенском и Лейлекском районах.

Также он ознакомится с ходом строительства профессионального лицея и возложит цветы к памятнику видного государственного и политического деятеля И.Раззакова в городе Исфана.

Кроме того, в рамках поездки Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев посетит сельскохозяйственную выставку и примет участие в праздновании 90-летия Лейлекского района, сообщает отдел информобеспечения аппарата правительства.


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URL: https://www.vb.kg/374512
Теги:
Баткенская область, Мухамметкалый Абулгазиев, Лейлекский район, правительство
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