Исхак Пирматов вступился за рядовых граждан, он против "налога на все"

Сегодня, 25 октября, на заседании Жогорку Кенеша в присутствии членов правительства депутат от фракции "Бир Бол" высказался против внесения изменений в закон о государственном социальном страховании.

- То, что предлагается, это, по сути, налог на все. Тогда как социальное страхование должно быть обязательным только в отношении заработной платы. Удивительно, что ни одно министерство не дало отрицательного заключения при обсуждении поправок, - заявил парламентарий.

В ответ первый вице-премьер-министр КР Кубатбек Боронов заверил, что мнение Пирматова будет учтено. А как же насчет мнения народа?

Граждане непременно должны участвовать в обсуждении принимаемых поправок в закон, так как именно на них ляжет тяжким бременем их исполнение, считают эксперты.

- Из-за того, что частные предприниматели зачастую не платят отчисления в Соцфонд, идет большая нагрузка на добросовестных налогоплательщиков. По всей видимости, за счет поправок в закон государство хочет закрыть некоторые дыры в бюджете. Но заставлять насильно отчислять страховые выплаты нельзя. Это должны быть очень серьезные обсуждения общественные слушания с привлечением специалистов. И как можно большая часть людей должна быть привлечена к обсуждению этого вопроса, - поделился своим мнением с VB.KG заведующий кафедрой Управления бизнесом МУК, доктор экономических наук КР Толон Абдыров.

Коллегу поддержал заведующий кафедрой "Национальная экономика и региональное развитие" КРСУ, доктор экономических наук Асылбек Аюпов. Он отметил, что за рубежом люди сами, заботясь о своем будущем, добровольно пополняют пенсионный фонд. Но мы к этому еще не готовы.

- У нас не развит страховой фонд. И от госструктур требуют идеи для поднятия уровня. Но не думаю, что в тяжелых финансовых условиях, когда больше трети населения находится за чертой бедности, выплаты будут обеспечены. Население воспримет это крайне отрицательно. Надо ориентироваться не на идеи той или иной отрасли, которая хочет получить доходы от страхования, а спросить у людей, насколько они готовы. Иначе будут еще большие проблемы с теневой экономикой, больше граждан начнет скрывать свою деятельность. У нас ведь даже декларации госслужащих заполняются не в полной мере, утаиваются те или иные доходы. Для начала надо поднять уровень жизни, когда население начнет нормально зарабатывать, покупать все, что необходимо для современной жизни, тогда можно этот вопрос поднять, - сказал Асылбек Нургазиевич.

Отметим, поправки в закон о государственном и социальном страховании, в частности, приводят в соответствие статью 23 "О тарифах страховых взносов по государственному социальному страхованию", которым установлено что страховые взносы уплачиваются от всех видов выплат, оплаты работ/услуг, гонорары, вознаграждения, гарантийные, компенсационные и другие выплаты (в том числе единовременные) предусмотренные трудовым законодательством КР, доход, полученный от предпринимательской и иной деятельности, а также по гражданско-правовым договорам, предметом которых является выполнение работ, оказание услуг, поручения и авторские гонорары, выплаченные за выполненные работы.