Баткенский след. Что предшествовало созданию авиабазы ОДКБ в КР?

Первый президент страны некогда заявил, что нашей стране армия не нужна. В итоге в 90-х годах в Кыргызстане случился сильнейший отток офицерских кадров-профессионалов. Исчезала даже техника и части подразделений. Следствием подобной глубочайшей ошибки стал прорыв в 1999-2000 годах в нашу республику бандформирований и гибель молодых парней-солдат. Об этом на круглом столе: "Авиабаза ОДКБ в Канте: гарант безопасности и стабильности КР и других государств ЦА" напомнил экс-руководитель ГРУ МО КР Малик Джумагулов.

Так что же происходило до появления в Канте авиабазы ОДКБ, и какую помощь она оказала Кыргызстану, смотрите в сюжете VB.KG.

Отметим, сегодняшняя конференция была организована Клубом региональных экспертов "Пикир".