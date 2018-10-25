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Баткенский след. Что предшествовало созданию авиабазы ОДКБ в КР?

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- Виктория Григоренко
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Первый президент страны некогда заявил, что нашей стране армия не нужна. В итоге в 90-х годах в Кыргызстане случился сильнейший отток офицерских кадров-профессионалов. Исчезала даже техника и части подразделений. Следствием подобной глубочайшей ошибки стал прорыв в 1999-2000 годах в нашу республику бандформирований и гибель молодых парней-солдат. Об этом на круглом столе: "Авиабаза ОДКБ в Канте: гарант безопасности и стабильности КР и других государств ЦА" напомнил экс-руководитель ГРУ МО КР Малик Джумагулов.

Так что же происходило до появления в Канте авиабазы ОДКБ, и какую помощь она оказала Кыргызстану, смотрите в сюжете VB.KG.

Отметим, сегодняшняя конференция была организована Клубом региональных экспертов "Пикир".


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URL: https://www.vb.kg/374528
Теги:
Баткенская область, военная служба, Кант, авиабаза, терроризм, Кыргызстан, Малик Джумагулов
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