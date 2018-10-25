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В Бишкеке в центре отдыха детям на головы посыпались камни

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- Екатерина Улитина
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Практически на головы детей, играющих на площадке одного из торговых центров Бишкека, посыпались крупные куски штукатурки с потолка. Об этом в социальной сети Facebook написала пользователь под ником Салимка Бекбосунова.

- Привели детей в fun city в Бишкек парке, дети прыгали на батуте, как на них с потолка начали сыпаться камни. Посмотрите на размеры камней! Если бы сразу не заметили, и не убрали детей, то эти камни могли упасть им на голову! Администратор подошёл, ничего не объяснил, предложил в следубщий раз привести детей бесплатно! - написала Бекбосунова.

Администрация торгового центра пока не прокомментировала инцидент.


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URL: https://www.vb.kg/374535
Теги:
торговля, дети, безопасность, Бишкек, Бишкек - Парк
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