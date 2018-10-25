В Бишкеке в центре отдыха детям на головы посыпались камни

Практически на головы детей, играющих на площадке одного из торговых центров Бишкека, посыпались крупные куски штукатурки с потолка. Об этом в социальной сети Facebook написала пользователь под ником Салимка Бекбосунова.

- Привели детей в fun city в Бишкек парке, дети прыгали на батуте, как на них с потолка начали сыпаться камни. Посмотрите на размеры камней! Если бы сразу не заметили, и не убрали детей, то эти камни могли упасть им на голову! Администратор подошёл, ничего не объяснил, предложил в следубщий раз привести детей бесплатно! - написала Бекбосунова.

Администрация торгового центра пока не прокомментировала инцидент.