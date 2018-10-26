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Зачем Кыргызстану база ОДКБ?

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- Виктория Григоренко, Андрей Заверухин
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Авиационное присутствие России в Кыргызстане ведет отсчет с 1941 года, когда в союзную республику из Одессы была эвакуирована летная школа. С этого периода этот компонент Вооруженных сил КР и ведет свой отсчет. Об этом на круглом столе: "Авиабаза ОДКБ в Канте: гарант безопасности и стабильности КР и других государств ЦА" заявил Чрезвычайный и Полномочный посол России в КР Андрей Крутько.

- Сегодня авиабаза ОДКБ Кант является одним из важных компонентов сил быстрого развертывания за рубежом в рамках ОДКБ, - подчеркнул он.

Как оценивают авиабазу Кант военные летчики, и в каком статусе находится военное присутствие базы в нашей республики, рассказали в сюжете VB.KG представители российской стороны.

Отметим, конференция организована Клубом региональных экспертов "Пикир".


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URL: https://www.vb.kg/374541
Теги:
Андрей Крутько, военная служба, авиабаза, оборона, посольство, Россия, Кыргызстан, кыргызско-российское сотрудничество, ОДКБ
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Комментарии
Гражданин
26.10.2018, 13:00

Бла бла бла лживые слова. Сколько они убили террористов в кыргызстане? Пока что мы знаем что убили женшину и ребенка наших граждан .надо закрыть эту базу и вернуть базу сша. Россия нам ни копейки не платят а сша нам по миллионами долларов платили. Если они остануться у нас будет такая ж история что и на украине

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