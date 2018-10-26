Зачем Кыргызстану база ОДКБ?

Авиационное присутствие России в Кыргызстане ведет отсчет с 1941 года, когда в союзную республику из Одессы была эвакуирована летная школа. С этого периода этот компонент Вооруженных сил КР и ведет свой отсчет. Об этом на круглом столе: "Авиабаза ОДКБ в Канте: гарант безопасности и стабильности КР и других государств ЦА" заявил Чрезвычайный и Полномочный посол России в КР Андрей Крутько.

- Сегодня авиабаза ОДКБ Кант является одним из важных компонентов сил быстрого развертывания за рубежом в рамках ОДКБ, - подчеркнул он.

Как оценивают авиабазу Кант военные летчики, и в каком статусе находится военное присутствие базы в нашей республики, рассказали в сюжете VB.KG представители российской стороны.

Отметим, конференция организована Клубом региональных экспертов "Пикир".