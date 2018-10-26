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Погода в Кыргызстане: лето заканчивается. Снова...

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- Виктория Григоренко
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В Кыргызстане сегодня без осадков. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Об этом сообщает МЧС со ссылкой на Кыргызгидромет.

"В столице республики ночью +4, днем +24 градуса. В Иссык-Кульской области ночью +1 градус, днем +18 градусов. В Таласской ночью +1, днем до +24 градуса. В Нарынской ночью температура −6 градусов, днем +18 градусов днем. В Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях ночью +5, днем до +25 градусов", - информируют синоптики.

А вот согласно онлайн метеопрогнозам, в ближайшие выходные ожидается незначительное похолодание. В субботу еще жарко – ночью до +8, днем до +28. В воскресенье временами дождь, ночью +9, днем +23.


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URL: https://www.vb.kg/374543
Теги:
погода, Бишкек, Кыргызстан, Лето
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