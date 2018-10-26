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Смерть замдиректора "Аэронавигации": подозреваемый выпил для здоровья

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- Екатерина Улитина
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Подозреваемые в причастности к смерти замдиректора ГП "Кыргызаэронавигации" Маматназара Жакыпбаева действительно были пьяны в день ДТП, после которого чиновник умер. Об этом VB.KG сообщила младшая сестра одного из подозреваемых Элита Каниметова.

- Он признает, что задел машину, в которой ехал чиновник. Также он признает, что был в тот вечер в состоянии алкогольного опьянения. Однако ни он, ни его друг не били мужчину. Мой брат никогда бы не поднял руку на человека, тем более который ему в отцы годится, - уверена девушка.

По версии Элиты Каниметовой, в тот день ее брат с двумя одноклассниками возвращались в Бишкек из Таласа, где гуляли на тое. Приехав в Бишкек, брат почувствовал недомогание, они решили зайти домой к одному из одноклассников и выпить, чтобы стабилизировать давление. После этого, оставив третьего одноклассника дома, они сели в Лексус.

- Лексус принадлежит однокласснику, но мой брат был за рулем. На Южной Магистрали они совершили легкое ДТП и вышли поговорить с водителем другой машины. Очень мирно обо всем договорились. Брат собрался писать расписку, что обязуется восстановить ущерб, и в этот момент мужчина упал. Мой брат и его друг наклонились к нему, как раз в это время из машины вышла супруга мужчины. Возможно ей тогда показалось, что они его избивают, - продолжила Элита.

Девушка от имени своего брата и всей своей семьи выражает глубокие соболезнования близким погибшего, но настаивает, что мужчина умер не из-за травмы головы, а по другим причинам.

- Первая экспертиза показала, что смерть наступила из-за сердечного приступа, а травма на голове совсем маленькая, - добавила Каниметова.

Тем временем сын погибшего Маматназара Жакыпбаева Азирет Жакыпбаев сообщил, что говорить с уверенностью о причине смерти рано, хотя и уверен, что отца избили.

- Я не знаю, откуда взялисась информация о сердечном приступе. Никакой экспертизы пока не было. К тому же мой отец не страдал от болезней сердца, - рассказал Азирет.

По данным правоохранительных органов, результаты судебно-медицинских экспертиз будут готовы в течение месяца.

Напомним, 21 октября в южной части Бишкека произошло небольшое ДТП с участием двух автомобилей "Тойота" и "Лексус". Водители вышли, чтобы оценить ущерб от столкновения. По предварительным данным, между ними произошел конфликт, после которого Маматназару Жакыпбаеву стало плохо. Мужчина скончался в машине "Скорой" по дороге в больницу. Октябрьским отделением внутренних дел возбуждено уголовное дело за нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть по неосторожности. Подозреваемые арестованы на 2 месяца.


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URL: https://www.vb.kg/374545
Теги:
ДТП, уголовная ответственность, драка, Бишкек, Маматназар Жакыпбаев, Элита Каниметова, ИВС, МВД
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Комментарии
лик
26.10.2018, 13:36

Зачем надо было пьяным садиться за руль? Еще и с Таласа. Скорее всего подрались, так как были пьяные, а сейчас хотят смягчить, типа мы не виноваты. Виновных в ДТП именно в состоянии опьянения надо жестко наказывать и лишать прав, так как это потенциальные убийцы

+1
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Урри
26.10.2018, 13:46

Ну если были на тое, то одной-двумя рюмками не ограничится. 

+1
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Жалоба модератору
Гога
26.10.2018, 14:27

лик

Зачем надо было пьяным садиться за руль? Еще и с Таласа. Скорее всего подрались, так как были пьяные, а сейчас хотят смягчить, типа мы не виноваты. Виновных в ДТП именно в состоянии опьянения надо жестко наказывать и лишать прав, так как это потенциальные убийцы

Не лишать прав а растреливать или на парашу.

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