Во вторник депутаты ЖК отправятся на ТЭЦ Бишкека с инспекцией

Во вторник, 30 октября, депутаты Жогорку Кенеша проведут на ТЭЦ Бишкека выездное заседание комитета по ТЭК и недропользованию. Об этом VB.KG сообщил председатель этого комитета Кожобек Рыспаев.

Он отметил, что в ходе обсуждения подготовки к ОЗП в парламенте, в адрес правительства было много замечаний, и большинство из них по столичной теплоэлектроцентрали.

- Понятно, что после аварии, оставившей горожан в январе без тепла, все боятся ее повторения. Поэтому особое внимание уделяется завершению ремонта ТЭЦ. В правительстве нас уверили, что крыша и химцех готовы, работа ведется без остановок. Но мы хотим увидеть все своими глазами, по факту, - сказал Рыспаев.

В целом, считает парламентарий, подготовка к осенне-зимнему периоду по стране ведется по графику.

- Готовность по министерствам: где-то 80%, где-то 56%, где-то 70%, по-разному. Но, думаю, успеваем. По сравнению с прошлым годом есть улучшения. А если сравнить с 2015 годом, то вообще все хорошо. Сейчас веерных отключений как таковых нет вовсе. Правильно Кубатбек Боронов говорит, "даст Бог" проблем с прохождением ОЗП не будет". Ничего такого, что мы уповаем и на Бога. Как говорится, кашу маслом не испортишь, - заключил нардеп.

Вчера Жогорку Кенеш принял к сведению информацию о работе правительства по подготовке отраслей экономики и населения к осенне-зимнему периоду 2018/2019 года. Даны поручения обеспечить бесперебойную работу ТЭЦ Бишкека и Оша, бесперебойную подачу электроэнергии, поставки и регулирование стоимости угля на топливных базах. Принято соответствующее постановление.